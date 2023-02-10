بملامح جريئة .. ركين سعد تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة ركين سعد صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



وظهرت الفنانة ركين سعد باطلالة ملفتة مرتدية فستانا لونه اسود واتسم بستايل الدانتيل ، ومن الناحية الجماليةاعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

تجاوزت الفنانة أصالة أزمتها الأخيرة مع الجمهور بسبب تدخينها السجائر الإلكترونية فى كواليس برنامج “سعوديأيدول”، وظهرت مجددا فى بروفات حفلها المنتظر ضمن فعاليات هلا فبراير بالكويت.

وتشارك ركين سعد في المسلسل بظهور خاص من خلال شخصية ياسمين، وهي فتاة لديها مشاكل تكونت خلال نشأتها، لتنعكس بالسلب على واقعها الحالي.

ويقدم المسلسل دراما اجتماعية وهو مكوّن من 15 حلقة، وبجانب ركين سعد يُشارك في بطولته النجوم كريم فهمي، ريهامعبد الغفور، هند عبد الحليم، رنا رئيس، وهو من تأليف أحمد عادل سلطان ومن إخراج كريم العدل.

9DE8719E-9D56-475E-A911-F683EB1BC037

912B34A9-3BD9-4882-B4BE-A54F121DF1BD