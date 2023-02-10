موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمتابعه مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا علي استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وتقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في إطار منافسات دوري ابطال افريقيا اليوم الجمعة في تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وتذاع مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا عبر قنوات بي ان سبورتس حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري



قرر الاتحاد الافريقى الكاف تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة المباراة، ويقود الطاقم السنغالي إيسي إيس واي حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجي مالك سامبا ونوها بانجورا كمساعد أول وثان، وأدالبرت ضيوف كحكم رابع خلال اللقاء.