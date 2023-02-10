جينيفر لوبيز تستعرض أناقتها وجمالها بإطلالة جذابة

خطفت النجمة العالمية جينفير لوبيز، أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت الفنانة جينفير لوبيز بإطلالة جذابة مرتدية توب مكشوف باللون الاحمر وجيب ابيص، رافعة خصلات شعرها إلى أعلى، مع ميك أب ناعم على وجهها.

يذكر أن آخر أعمال جينفير لوبيز كان فيلم "Shotgun Wedding" ﺇﺧﺮاﺝ جيسون مور، تأليف إليزابيث ميريويذر، مارك هامر (مؤلف) بطولة جينيفر كوليدج، جوش دوهاميل، دارسي كاردين، كالي هرنانديز، شيش ماري، سونيا براجا، ليني كرافيتز، ستيف كولتر، أليكس مالاري جونيور، هيكتور أنيبال، ديسمان بورجس، ميليسا هانتر، ميلاني هوبيرت، جينسيس إستيفيز.