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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحرارة تهبط تحت الصفر وثلوج على هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

طقس بارد
طقس بارد

يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على البلاد ليكون الطقس باردا حسبما أكدت هيئة الأرصاد الجوية ، إذ تظل تظل الأجواء باردة علي كافة الأنحاء خاصة ليلا.

تحت الصفر

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تبقي ثابتة ولا يوجد بها تغيير ملحوظ خلال الفترة القادمة، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى اليوم إلى -1 تحت الصفر، مع فرصة لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين في سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وضمن تفاصيل نشرة الطقس الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية اليوم، بخصوص حالة الطقس اليوم الجمعة ، فإنه من المقرر أن يكون الطقس باردا، ويكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

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وتفصيلا يكون طقس اليوم  بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، بينما تشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس مائل للدفء.

شديد البرودة

بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

تحت الصفر

3 ظواهر جوية

وتشهد البلاد 3 ظواهر جوية اليوم الجمعة، أبرزها شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن الظاهرة الثانية التي تشهدها البلاد والتي ذكرتها الأرصاد، فهي فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار 

أما عن الظاهرة الثالثة التي جاءت في نشرة الطقس فهي نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة :

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الإدارية 18 9

6 أكتوبر 18 8

بنهــــا 18 10

دمنهور 17 10

وادي النطرون 18 9

كفر الشيخ 17 10

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 18 9

طنطا 18 9

دمياط 17 10

بورسعيد 17 9

الإسماعيلية 18 9

السويس 17 9

العريش 17 8

رفح 17 8

رأس سدر 19 10

نخل 14 2

كاترين 13 1-

الطور 20 10

طابا 17 10

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 17 11

العلمين الجديدة 16 10

مطروح 16 9

السلوم 18 8

سيوة 18 3

رأس غارب 22 11

الغردقة 23 14

سفاجا 22 12

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 16

حلايب 24 14

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 19 7

بني سويف 19 8

المنيا 20 7

أسيوط 21 7

سوهاج 23 7

قنا 23 9

الأقصر 24 9

أسوان 24 11

الوادي الجديد 23 7

أبوسمبل 24 14

الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية شديد البرودة امطار طقس اليوم

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