9 درجات مئوية.. تفاصيل درجات الحرارة الأسبوع المقبل.. فيديو

قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،أنه منذ بداية اليوم بدأت درجات الحرارة فى التحسن خاصة فترة النهار وذلك بسبب زيادة فترة سطوع الشمس.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "المحور" أن الاستقرار فى درجات الحرارة بدأ من اليوم الخميس، بعد تقلبات الأسبوع الماضي.

متوسط درجات الحرارة



وأوضحت غانم ، أن متوسط درجات الحرارة الأسبوع الجاري على القاهرة الكبرى ستتراوح من 17 لـ 18 درجة مئوية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان فترات الليل خاصة ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر ستظل الاجواء شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية وستسجل بين الـ 9 لـ 10 درجات.

