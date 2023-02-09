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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحف السعودية: سفارة المملكة في تركيا تبحث عن فتاة تم إبلاغ اختفائها بسبب الزلزال.. الأرصاد تحذر من أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بالطقس

صحف السعودية
صحف السعودية

سلطت الصحف السعودية، اليوم الخميس، الضوء على أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

كشف القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقرة محمد الحربي أن السفارة بصدد البحث عن مواطنة سعودية أبلغ ذووها أنها كانت في إحدى العمارات السكنية المنهارة؛ بسبب الزلزال، وأنهم يتوقعون أنها لم تغادر المبنى. 

وأكد الحربي في تصريح لـ«عكاظ»، عدم وجود ضحايا سواء وفيات أو إصابات لسعوديين في المناطق التي تعرضت للزلزال، باستثناء المواطنة التي يعمل فريق السفارة على البحث عنها بالتنسيق مع ذويها.

وقال الحربي: إن السفارة شكلت فريق عمل منذ بداية الهزة الأرضية فجر (الإثنين) على حدود مناطق الزلزال في أضنة، وأفاد الحربي بأنه متواجد حالياً في موقع البناية المنهارة لتسريع عمليات البحث والإنقاذ مع فرق الإنقاذ التركية.

ولفت إلى أن فريق عمل السفارة يعمل بشكل دائم للتواصل مع أي سعودي في مناطق الزلزال، مؤكداً أن جميع السعوديين حالياً في فندق بمدينة آمنة بعيدة عن منطقة الخطر. 

وأوضح أن هناك نحو 45 سعودياً تحت رعاية السفارة وهم يتلقون الاهتمام من مأوى ومواد إغاثية بانتظار تنظيم رحلات العودة إلى جدة أو الرياض.

وحول الجسر الجوي الإغاثي والمساعدات السعودية العاجلة، أكد الحربي أن السفارة تنسق مع الجانب التركي لتسهيل وصول المساعدات وتسليمها للمتضررين خلال الساعات القليلة القادمة.

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وفي خبر آخر، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ فاضل حمود العلي المالك الصباح.

وقال الملك «علمنا بنبأ وفاة الشيخ فاضل حمود العلي المالك الصباح وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ فاضل حمود العلي المالك الصباح.

صحيفة المدينة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة ويمتد تدريجياً على جنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الافقية بسبب الاتربة المثارة والعوالق الترابية، في حين تتهيأ الفرصة لهطول امطار خفيفة وتكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر),كما يتوقع تكون الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير وكذلك على الحدود الشمالية (طريف ) والجوف (القريات ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وغربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزئيين الشمالي والاوسط ومن نصف متر إلى متر والنصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزئيين الشمالي و الاوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وفي خبر آخر، رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الثلاثاء بقصر اليمامة بمدينة الرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتضمن العرض تفصيلاً عن أبرز المؤشرات ذوات الصلة بالاقتصاد الوطني لا سيما ما شهدته قطاعات الاقتصاد الوطني من نمو على مستوى عدد كبير من القطاعات والأنشطة خلال الفترة الماضية، وتضمن العرض نظرة إلى آفاق الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة وتحليلاً لأبرز المؤشرات.

وناقش المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية (2030) وأدوار الجهات الداعمة.

كما اطلع على العرض الدوري المقدم من وزارة الصحة حيال آخر المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد - 19)، والعرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال متابعة قرارات وتوصيات المجلس خلال فترة الربع الرابع من العام المنصرم (2022م). وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

صحيفة الوطن

في لفتة درامية قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه أمام البرلمان البريطاني، لرئيس مجلس العموم خوذة سلاح الجو الأوكراني، نقشها طيار أوكراني كتب بها: «لدينا الحرية أعطنا أجنحة لحمايتها». وذلك لحث الحلفاء على إرسال طائرات لبلاده، قائلاً إن الطائرات المقاتلة ستكون «أجنحة من أجل الحرية». دعم بريطاني

ودفع زيلينسكي من أجل الطائرات المقاتلة، لضمان فوز بلاده على روسيا، في خطاب أمام البرلمان البريطاني، حيث شكر أيضًا الشعب البريطاني على دعمهم منذ «اليوم الأول» لغزو موسكو.

وتأتي زيارة الزعيم المحاصر المفاجئة لبريطانيا، في محاولة للحصول على أسلحة أكثر تطورا، في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا لهجوم روسي متوقع، وتُعد خططها الخاصة لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الروسية.

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تبرعات السعودية لسوريا وتركيا تتجاوز 62 مليون ريال

وكان الدعم من الحلفاء الغربيين عاملاً أساسيًا، في الدفاع الصارم لأوكرانيا بشكل مفاجئ، وينخرط الجانبان في معارك طاحنة.

وكانت هذه ثاني رحلة خارجية يقوم بها زيلينسكي منذ غزو روسيا في 24 فبراير 2022، وزار الولايات المتحدة في ديسمبر. وقال مكتب الرئيس الفرنسي، إنه سيستضيف زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس في باريس.

واحتشد المئات من المشرعين والموظفين البرلمانيين، بقاعة وستمنستر - التي يبلغ عمرها 900 عام، وهي أقدم جزء من البرلمان - لخطاب زيلينسكي.

وفي خبر آخر، تجاوزت حملة التبرعات الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا 65 مليون ريال، خلال 24 ساعة ، وذلك استجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتنظيم حملة شعبية عبر منصة «ساهم» بإشراف من الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة ضحايا الزلزال.

حيث أعلن الرئيس التركي رجب إردوغان أن المباني المهدمة جراء الزلزال وصلت لـ6 آلاف.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمقره في الرياض، الحملة الشعبية عبر منصة «ساهم» لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في كلمة له خلال إطلاق الحملة، أنه سيجري جمع التبرعات من خلال تطبيق «ساهم» أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز، مؤكدا أن الحملة تتضمن تنفيذ برامج متنوعة تشمل تدشين جسر جوي خلال الساعات القادمة، لإيصال المساعدات الإيوائية والصحية والغذائية واللوجستية للمتضررين، كما ستقوم فرق الإنقاذ وفرق التدخل السريع وفرق الطوارئ الطبية بالتوجه إلى مواقع الحدث، بالمشاركة مع الفرق التطوعية من الكوادر السعودية التي بذلت من وقتها وجهدها وخبرتها لتخفيف المصاب الجلل الذي حلّ بالأشقاء.

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