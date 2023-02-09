فرق طبية وإنقاذ.. السعودية تطلق جسرا جويا عاجلا إلى تركيا وسوريا

أفادت، مصادر صحفية، اليوم الخميس، عن انطلاق الجسر الجوي السعودي لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وأضافت المصادر الصحفي، أن هناك طائرتان سعوديتان تتجهان إلى تركيا تحملان مساعدات طبية وإغاثية.

وأشار إلى أن هناك فرق طبية وفرق إنقاذ سعودية متخصصة تتجه إلى مطار أضنة التركي ضمن الجسر الجوي لمساعدة تركيا وسوريا.

كما أشارات إلى أن الحملة الشعبية السعودية "ساهم" لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا تقترب من تجميع 80 مليون ريال.

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن عقد مؤتمر لجمع الأموال للاشخاص و العائلات المنكوبة في تركيا وسوريا، جراء الزلزال المدمر، حسبما أفادت “CNN”.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن المؤتمر في بيان، عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر في العاصمة البلجيكية، بروكسل، وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية، على أن أولوية الكتلة الآن "العمل على مدار الساعة لإنقاذ أرواح قدر الإمكان في الوقت الذي لا يزال فيه الكثير من الناس عالقين تحت الأنقاض".