عمليات الإنقاذ تغطي 5% فقط.. بيان صادم من الأمم المتحدة بشأن سوريا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، صباح الأربعاء، أنها تجهز أول قافلة مساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وقالت الأمم المتحدة: "نعمل على تجهيز أول قافلة مساعدات للعبور إلى الشمال السوري"، لافتة إلى أن عمليات الإنقاذ لا تغطي سوى 5% من المواقع المتضررة شمال غرب سوريا.

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن نقص المعدات الثقيلة والطقس السيء عرقلا جهود الإنقاذ في سوريا.

ومن ناحية آخري، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن عقد مؤتمر لجمع الأموال للاشخاص و العائلات المنكوبة في تركيا وسوريا، جراء الزلزال المدمر، حسبما أفادت “CNN”.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن المؤتمر في بيان، عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر في العاصمة البلجيكية، بروكسل، وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية، على أن أولوية الكتلة الآن "العمل على مدار الساعة لإنقاذ أرواح قدر الإمكان في الوقت الذي لا يزال فيه الكثير من الناس عالقين تحت الأنقاض".