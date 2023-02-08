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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبو الليف يستأنف نشاطه الفني عقب خروجه من الرعاية ويسافر السعودية

أبو الليف
أبو الليف

أكد الفنان أبو الليف أنه يستعد حاليًا للسفر إلى السعودية يوم 15 من شهر فبراير الحالي، استعداد لإحياء حفل غنائى يوم 16 من نفس الشهر. 


وأضاف أبو الليف فى تصريح خاص لصدى البلد أنه استأنف نشاطه الفني عقب خروجه من العناية المركزة بيومين وقام بطرح أغنية جديدة بعنوان “لازم أضحك” فى خطوة منه للتركيز خلال الفترة القادمة على أعماله الفنية فقط.

 

تفاصيل أزمة أبو الليف الصحية

وكشف الفنان نادر أبو الليف، تفاصيل تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه كان يعاني من تضخم في عضلة القلب وانسداد في الشريان التاجي، مضيفا: "كلها اختبارات جميلة من عند الله ولازم نرضى بقضاء الله وقدره". 

 

وأضاف الفنان نادر أبو الليف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "الحمد لله عايش بفضل ربنا ودعوات كل الأصدقاء اللي بيحبوني، موجها الشكر إلى نقابة الموسيقيين لوقوفهم بجواره وسداد تكاليف العلاج بالمستشفى، قائلا: كل الشكر للمستشار علاء عامر والفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والمايسترو حمادة أبو اليزيد والفنان حلمي عبدالباقي، قاموا بالواجب معايا كما ينبغي". 

وتابع الفنان نادر أبو الليف، أجريت فحوصات وحالتي لا تستدعى تدخل جراحي وسأخضع لكورس علاجي الأيام القادمة وتوقفت تمام عن السجائر، مضيفا: "كنت في نفس المستشفى اللي متواجد فيها  الموسيقار حلمي بكر وهو بصحة جيدة ويريد الخروج ولكن إدارة المستشفى ترى عكس ذلك".

 

سبب حجز أبو الليف فى العناية المركزة

و تعرض المطرب نادر أبو الليف لوعكة صحية  مفاجئة أدت إلى احتجازه في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بمنطقة الدقي. ويعانى من أزمة في التنفس تسببت في ضعف عضلة القلب نتج عنها أزمة قلبية . وحرص عدد كبير من أصدقاء المطرب نادر أبو الليف على الدعاء له عبر حسابتهم بموقع فيسبوك.

 

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