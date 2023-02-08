الصحف السعودية: المملكة تقيم جسرا جويا لتقديم المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية العاجلة إلى سوريا وتركيا.. ولي العهد يترأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

سلطت الصحف السعودية، اليوم الأربعاء، الضوء على أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

كشف المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر بن عبدالله الجطيلي، لـ«عكاظ»، أن خطة الدعم والمساعدة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للبلدين الشقيقين سوريا وتركيا، تتضمن إرسال فرق إنقاذ بأعلى درجات الجاهزية.

وأوضح الجطيلي أن الخطة ترتكز على عده محاور، أولها إقامة جسر جوي لتقديم المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية العاجلة لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، ثم إرسال فرق لتقييم الاحتياج الإنساني على الأرض ووضع خطة أكثر دقة وشمولية للمستقبل، وثالثاً إرسال فرق متخصصة ومجهزة من الدفاع المدني السعودي للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

وأشار المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى أن أول الجسور الجوية الإغاثية ستنطلق خلال الساعات القادمة بمجرد انتهاء تجهيز الطائرات.

وأضاف «المركز حسب التوجيه الكريم سيُطلق حملة شعبية لمساعدة متضرري الزلزال في سورية وتركيا من خلال منصة «ساهم»، وهي منصة رقمية أنشأها المركز منذ 4 سنوات، وسيكون التبرع بشكل واضح عبر المنصة بالضغط على الموقع المخصص لذلك بمبالغ تبدأ من 5 ريالات».

وفي خبر آخر، أعربت منظمة الصحة العالمية، عن عميق الشكر للمملكة العربية السعودية؛ لاستجابتها السريعة في كارثة الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا أمس.

وفي جلسة خاصة عقدتها الدورة الـ152 للمجلس التنفيذي للصحة العالمية المنعقدة في جنيف حول الاستجابة لهذه الكارثة، أعرب المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور مايك ريان، عن عميق الشكر والتقدير إزاء هذه الدرجة الكبيرة من الدعم، وتقديم المملكة المساعدات بشكل سريع، من توفير المستلزمات وإرسال فرق الطوارئ الطبية.

صحيفة المدينة

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر عرقة بالرياض.

وفي بداية الجلسة، استعرض مجلس الوزراء مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة والارتقاء بها إلى مجالات أشمل؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويوفر الظروف الداعمة للتنمية والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشاد المجلس في هذا السياق، بتميز العلاقات الثنائية مع جمهورية العراق، مجدداً التأكيد على دعم المملكة للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في النمو والازدهار في بلادها ولشعبها الشقيق.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مجموعة من التقارير حول المؤتمرات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع، لمواكبة التطورات في العالم، والإسهام في إيجاد حلول لتحدياته، واستثمار فُرصِهِ ومجالاته، بما يعزز ريادة المملكة ودورها المحوري على المستوى العالمي.

وعدّ المجلس، انتخاب المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الرقمي إلى العام 2030 م، ترجمةً لدورها الريادي في مجال التقنيات والاقتصاد الرقمي، وجهودها خلال فترة رئاستها للمنظمة في تعزيز العمل المشترك مع الدول الأعضاء نحو بناء مستقبل رقمي واعد للجميع.

وفي خبر آخر، رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الثلاثاء بقصر اليمامة بمدينة الرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتضمن العرض تفصيلاً عن أبرز المؤشرات ذوات الصلة بالاقتصاد الوطني لا سيما ما شهدته قطاعات الاقتصاد الوطني من نمو على مستوى عدد كبير من القطاعات والأنشطة خلال الفترة الماضية، وتضمن العرض نظرة إلى آفاق الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة وتحليلاً لأبرز المؤشرات.

صحيفة الوطن

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 86.21 نقطة ليقفل عند مستوى 10469.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 164 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة الحكير، وأمريكانا، وكيان السعودية، وريدان، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: بوبا العربية، وشمس، ومسك، والرياض، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.60 % و 5.00 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والإنماء، وأرامكو السعودية، وشمس، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وفي خبر آخر، بدأت الثلاثاء المساعدات الدولية والعربية بالوصول إلى تركيا وسوريا للمساهمة في جهود الإنقاذ وإعانة الناجين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الجارين. وتسبب الزلزال بمقتل أكثر من 6250 شخصا وإصابة وتشريد الآلاف عقب انهيار آلاف المباني.

وبدأت تركيا وسوريا باستقبال المساعدات الدولية بعد الزلزال الذي ضرب البلدين المتجاورين. ووصلت أولى فرق الإنقاذ والمعدات والمواد الغذائية الثلاثاء.

وبحسب الرئيس التركي عرضت 45 دولة إرسال مساعدات موجهة بشكل أساسي إلى بلاده.

وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مركز الملك سلمان للإغاثة بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات متنوعة وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

أعلن البيت الأبيض إرسال فرقتين تتألف كل واحدة من 79 مسعفا، بعد أن قال الرئيس الأمريكي على حسابه الرسمي على تويتر إنه طلب من أجهزته "تقديم كل المساعدة الضرورية أيا كانت".

أعلنت بكين الثلاثاء إرسال مساعدات بقيمة 5,9 مليون دولار، بما في ذلك رجال إنقاذ متخصصون في المناطق الحضرية وفرق طبية ومعدات طوارئ، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

قام الاتحاد الأوروبي بتفعيل "آلية الحماية المدنية" الخاصة به وتمت "تعبئة فرق من عشر دول أعضاء بشكل عاجل"، وغادر الفريقان الهولندي والروماني بالفعل، بحسب بيان صادر عن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش.

في فرنسا، من المقرر أن يتوجه 139 من عمال الإنقاذ التابعين للأمن المدني إلى تركيا، وخصوصا إلى محافظة كهرمان مرعش حيث مركز الزلزال.