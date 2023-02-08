اقتصاد السعودية| انطلاق مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك اليوم

ينطلق اليوم الأربعاء، مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك في العاصمة السعودية الرياض، الذي يُقام تحت رعاية وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد بن عبدالله الجدعان.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يستمر على مدى يومين، تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن"، وذلك بحضور وزراء وخبراء ومتخصصين في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية من شتى دول العالم، وذلك لمناقشة التطورات العالمية، وسبل أتمتة هذه القطاعات، وتيسير التجارة وحماية الأمن الوطني.

ويشمل المؤتمر إقامة معرض متكامل بمشاركة أكثر من 50 جهة ممثلة عن القطاعين العام والخاص، وتهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال المؤتمر توفير منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الدولية مع المنظمات الدولية والخبراء والمهتمين، وذلك لتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد وتعزيز روافده، ودعم المنظومة الرقمية المطورة والمتكاملة في مسعى لتحقيق استدامة الاقتصاد المحلي، وتعزيز الأمن.



وسيشهد المؤتمر على مدار اليومين، 15 جلسة حوارية وورقة عمل، تستهدف المكلفين والعملاء من المستوردين والمصدرين، والباحثين، والإعلاميين، وجميع المهتمين بالناحية المعرفية للقطاع الذي يُمثل ركيزة محورية للمملكة في استدامة وتنوع اقتصادها.



ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول عددًا من الجلسات من أبرزها جلسة تحمل عنوان "معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية" بمشاركة وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، والرئيس الدولي للقسم الاقتصادي، بنك بي أن بي باريبا الدكتور مارسيلو كارفاليو، وجلسة ثانية بعنوان "بيئة لوجستية ممكنة للاستثمار (الشفافية والكفاءة)" بمشاركة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية الدكتور كونيو ميكوريا، بالإضافة إلى جلسة يشارك فيها الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري أومبيرتو دي بريتو تحمل عنوان "الإزدهار من خلال نظام نقل آمن وفعال".



ويشهد اليوم الثاني من المؤتمر جلسة بعنوان "الدور الجمركي بين الأمن وتسهيل التجارة" ويتحدث فيها مدير شؤون الالتزام والتيسير بمنظمة الجمارك العالمية براناب كومار داس، والرئيس التنفيذي لشركة نون فاراز خالد، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور سامي الصقر، ونائب المحافظ للشؤون الأمنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس عبدالله النعيم، ونائب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور مشاري المشاري.



وبعد ذلك جلسة بعنوان "الزكاة نموذجاً للتضامن الاجتماعي وإسهاماتها في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة"، ويتحدث فيها سمو الأميرة نوف بنت محمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية، ومدير عام التواصل الخارجي للتنمية المستدامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط عبدالرحمن الزامل، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة الطيّب آدم، ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي والتمكين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس سلطان الجريس، ورئيس صندوق الزكاة والصدقات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية الشيخ صلاح حيدر، بالإضافة إلى جلسات أخرى حول "توعية دافعي الضرائب: أداة أساسية للامتثال الطوعي"، و"تكامل عمليات الجمارك والضرائب: الفوائد والتحديات"، و"الاتجاهات والتحديات الحالية في تسعير التحويل".



وفي اليوم الثاني من المؤتمر يبدأ بعدد من الجلسات أبرزها جلسة "الحوافز الضريبية: النهاية أو مبتدئ جديد في إطار الركيزة الثانية"، و"الفواتير الإلكترونية"، يتبعها جلسة "المشغل الاقتصادي المعتمد كأداة لسلسلة التوريد"، و"التحول الرقمي للإدارات الضريبية"، بالإضافة إلى جلسة مصغرة بعنوان "الفسح خلال ساعتين"، وجلسة حوارية بعنوان "أثر التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على الزكاة"، وآخر جلسة في اليوم الثاني بعنوان "معاملة الزكاة والضرائب على الأدوات المالية".