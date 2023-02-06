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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| طرح 35 مشروعاً عبر منصة "استطلاع"

منصة استطلاع
منصة "استطلاع"

تعرض منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية السعودية، حالياً 35 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، بهدف تمكّين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

ويسعى البنك المركزي السعودي من خلال طرحه مشروع "نظام البنوك" إلى استقرار ونمو القطاع البنكي، وتحفيز الاستثمار فيه، إضافة إلى تعزيز حماية الودائع ومصالح المودعين والعملاء، وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 24 فبراير 2023م.

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من جهتها تهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال مشروعها "تسوير الأراضي الفضاء" إلى تعديل ثقافة وسلوك المواطن والأعمال التشغيلية بما يتماشى مع تحسين المشهد الحضري العام، وتعد الأراضي الفضاء الواقعة على الطرق والشوارع من أبرز العناصر التي يجب ضبطها وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 9 فبراير 2023م.


بدورها تستطلع الهيئة العامة للغذاء والدواء المرئيات على مشروع "متطلبات تعيين جهات تقويم المطابقة" وذلك بهدف تحديد الاشتراطات والمتطلبات الفنية لحصول جهات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة على شهادة التعيين من الهيئة للقيام بمهام ذات علاقة بالهيئة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 فبراير 2023م.


وطرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع "المربعات الصحية البيطرية المستقلة" بهدف تنظيم متطلبات القطاع الخاص بشأن المربعات الصحية البيطرية، ودور الوزارة فيها، وصلاحيات مراقب الأمن الحيوي، إضافة الى استكمال أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 24فبراير 2023م.


ومن المشروعات المطروحة عبر منصة "استطلاع" مشروع "انضمام المملكة إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي" التابع لـ الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والذي يهدف إلى حماية الحقوق المالية لفناني الأداء فيما يخص أعمالهم المثبتة في تسجيلات صوتية، وينتهي هذا الاستطلاع بتاريخ 4 أبريل 2023م.


ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة "استطلاع"، تأكيداً لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المرتبطة بالشأن الاقتصادي والتنموي، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.

استطلاع منصة استطلاع البنك المركزي السعودي وزارة الشؤون البلدية تسوير الأراضي الفضاء

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