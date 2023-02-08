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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| "الزكاة" و"اتحاد الغرف" يوقعان اتفاقية لتفعيل الإدخال المؤقت للبضائع والسلع

أرشيفية
أرشيفية

وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واتحاد الغرف السعودية اليوم (الأربعاء) اتفاقية لتفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت ATA CARNET (دفتر الكارنيه) للبضائع والسلع، التي ترد بغرض مؤقت ثم يعاد تصديرها مثل ما يرد للمعارض والأسواق الموسمية أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة .

و بحسب وكالة الانباء السعودية “ واس” وقع الاتفاقية نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتيسير التجارة وتجربة العميل المهندس عبدالله بن أحمد الفنتوخ وأمين عام اتحاد الغرف السعودية حسين بن عبدالقادر العبدالقادر، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك" .

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وبموجب الاتفاقية سيتولى اتحاد الغرف السعودية عملية إصدار دفاتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع والتوقيع عليها ويكون الجهة الوطنية الضامنة أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .

ومن المتوقع أن ينعكس تفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع والسلع، بشكل إيجابي على القطاعات الاقتصادية بالمملكة وبخاصة المؤتمرات والمعارض ويدعم مكانتها كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية ويعزز من التجارة البينية والانخراط في التجارة الدولية، ويسهم في تسريع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر تقليل المتطلبات باستخدام وثيقة واحدة وتوفير الوقت والجهد وتسهيل تنقل رجال الأعمال والمندوبين والمشاركة في المعارض والأنشطة التجارية والاقتصادية وغيرها .

ويعدّ دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض رسوم جمركية وهو متعامل به في أكثر من 80 دولة حول العالم .

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