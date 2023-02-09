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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار وتراجع في درجات الحرارة.. تحذيرات خطيرة من طقس السعودية اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، في تقريره عن حالة الطقس يوم الخميس، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة ويمتد تدريجياً على جنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الافقية بسبب الاتربة المثارة والعوالق الترابية.

وأضاف بيان الأرصاد السعودية، أنه من المحتمل أيضا هطول أمطار خفيفة وتكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر).

كما تتوقع الأرصاد تكون الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير وكذلك على الحدود الشمالية (طريف ) والجوف (القريات ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

كما توقع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزئيين الشمالي والاوسط ومن نصف متر إلى متر والنصف على الجزء الجنوبي.

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وعن حالة البحر متوسط، من المتوقع أن يصل الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والاوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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