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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: نتأثر بكتل هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية على أغلب المحافظات، ونتأثر بكتل هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

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وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن درجات الحرارة مازالت منخفضة، وهناك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا اليوم، سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وهذا ما سيجعلنا نشعر بالدفء وحالة الاستقرار في الأحوال الجوية، لكن درجات الحرارة وأرقام درجات الحرارة مازالت منخفضة. 


وتابعت، أن الأجواء في فترة النهار على المناطق في السواحل الشمالية، مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون معتدلة إلى مائلة للبرودة نهارا، ومائلة للدفء على جنوبي سيناء والصعيد. 


وأوضحت، أنه خلال فترات الليل مازالت درجات الحرارة منخفضة بشكل كبير وملحوظ خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، حيث تكون الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين الـ9 والـ10 درجات، وتنخفض في بعض المناطق إلى 8 درجات، وتصل إلى 5 درجات في بعض مناطق شمال الصعيد.
 

الاحوال الجوية الأرصاد الأرصاد الجوية محافظات درجات الحرارة

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