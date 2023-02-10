بث مباشر.. شعائر خطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

يقدم موقع صدى البلد، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين، حيث تنقل قناة القرآن الكريم بثا مباشرا لخطبة وصلاة الجمعة من المسجد الحرام ، وتنقل قناة السنة النبوية بثا مباشرا لخطبة وصلاة الجمعة من المسجد النبوي.

وتقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من خدماتها النوعية، وذلك في سبيل راحة المصلين والمعتمرين وقاصدي البيت العتيق.

وتنوعت الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين أمس من خلال توزيع عبوات زمزم لــ 15.360 مستفيداً، والكتيبات والمطويات على 1.750 مستفيداً، وتقديم التوعية الرقمية لـ 18.000 مستفيد، إلى جانب 86.516 مستفيداً من التوعية الميدانية.

واستفاد 2.029 معتمراً من خدمة التطويف، وتم استخدام 130.000 لتر من المطهرات، و2650 لتراً من المعطرات، و32.400 لتر في تعقيم السجاد، و5.500 لتر من معقمات الأيدي، و 2600 لتر من التعقيم بالروبوتات، و2400 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 32.300 لتر في تعقيم الأسطح.

واشتملت نوعية الخدمات على تقديم 100 فواحة لتعطير المسجد الحرام، و400 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، والعمل على فرش 16.500 سجادة، و1184 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية.