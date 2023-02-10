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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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علاج الإدمان: افتتاح 6 عيادات بالمناطق المطورة لاستقبال الأسر والمرضى

علاج الإدمان
علاج الإدمان

كشف مدحت وهبة المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تفاصيل انطلاق دوري رياضي بمشاركة أبناء المطورة بديلة العشوائيات ضمن البرامج التوعية التي ينفذها الصندوق.

 وأوضح: «ننفذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة داخل المناطق المطورة بديلة العشوائيات مثل حدائق أكتوبر و الأسمرات وبشاير الخير»، لافتًا إلى أنه افتتاح 6 عيادات بالمناطق المطورة لاستقبال الأسر ومرضى الإدمان.

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وأضاف وهبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر، أنّ من ضمن هذه المناطق التوعوية أنه جرى إطلاق دوري رياضي لاستثماره في توعية شبابنا من أضرار المواد المخدرة، ومن ضمن البرامج التوعوية التي يتم تنفيذها توعية للأسر بآلية الاكتشاف المبكر للتعاطي عبر حملات وطرق أبواب زيارات منزلية للأسر. 


وتابع المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن من ضمن الأنشطة في المناطق المطورة تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات عند الشباب، مثل أنها تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة والعمل بقدرة أكبر، حيث يحلل الصندوق أبرز دوافع تعاطي المواد المخدرة، ومن ضمن تلك الدوافع حب الاستطلاع والتجربة المرتبطة بالمفاهيم المغلوطة. 


وشدد، على أنه جرى افتتاح 6 عيادات بالمناطق المطورة لاستقبال الأسر ومرضى الإدمان وتقديم كل الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة، مشيرًا إلى أن المركز لديه 28 مركزاً علاجياً في 17 محافظة، بالإضافة إلى الـ6 عيادات، لاستقبال الأسر وتقديم المشورة وعلاج المرضى.
 

علاج الإدمان الأسمرات حدائق أكتوبر بشاير الخير الإدمان

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