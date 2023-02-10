بالصور.. زيارة الرئيس السوري وزوجته لـ مستشفى جامعة حلب

قام اليوم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد اليوم الجمعة، بزيارة مستشفى جامعة حلب للأطمئنان على صحة المصابين ومتضرري الزلزال.

كما أعلن مجلس الوزراء السوري منذ قليل عن المناطق المتضررة من الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب تعتبر مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار.

ويذكر أن عدد الضحايا في سوريا قد وصل إلى 4000 حالة وفاة و5300 مصاب حتى الآن، وأرتفع أجمالي عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 22300 قتيل في تركيا وسوريا، وهذه ليست الحصيلة النهائية نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب كل من سوريا وتركيا ويعد هذا الزلزال سادس أخطر زلزال في العالم وبسببه تحركت تركيا بمسافة 3 أمتار عن مكانها.

كما أعلن المركز الوطني السوري للزلازل اليوم، أن هناك هزة أرضية بقوة 3.9 درجات غرب اللاذقية وعلى مسافة 55 كم الساعة 11 و 17 دقيقة صباحاً سجلتها محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي.

زيارة الرئيس بشار الأسد وزوجته المصابين في مستشفى جامعة حلب

زيارة الرئيس بشار الأسد وزوجته المصابين في مستشفى جامعة حلب