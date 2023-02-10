محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء سوق نموذجي ووحدة إسعاف بالمعابدة الشرقية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ سوق نموذجي ووحدة اسعاف بقرية المعابدة الشرقية وتابع أعمال تبطين ترعة السوالم البحرية بمركز أبنوب وذلك ضمن المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .. رافقه خلال الجولة خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب.

حيث بدأ المحافظ جولته التفقدية بمتابعة أعمال إنشاء السوق النموذجي بقرية المعابدة الشرقية والذى يتكون من 13 محل ومبنى إدارى والتي سيتم تجهيزها وفقًا لأحدث المواصفات تحت اشراف الهيئة العامة للابنية التعليمية لتلبي إحتياجات المواطنين وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ.

كما استكمل المحافظ جولته بقرية المعابدة بتفقد وحدة اسعاف الشامية والتي يبلغ تكلفتها الإجمالية 3 مليون و700 ألف جنيه والتي يجرى التشطيبات النهائية بها تمهيدًا لتسليمها كما تابع أعمال تبطين ترعة السوالم البحرية بمركز أبنوب والتي يبلغ طولها 1.5 كم وتخدم مئات الأفدنة بزمام قرى مركز أبنوب ويجري تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتابع نسب التنفيذ.

وأوضح محافظ أسيوط أن إجمالي الترع الجاري تبطيتها وتأهيلها بنطاق المحافظة يبلغ 353 ترعة منهم 226 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بإجمالي أطوال 550.686 كيلو متر بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه تم الانتهاء من 307.945 كم كما يجري تأهيل وتبطين 114 ترعة بإجمالي 41 عملية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بإجمالي أطوال 364.12 كم بتكلفة تبلغ 733 مليون جنيه بنسبة تنفيذ تعدت 56.4 % مشيرًا إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تنفذه الدولة متمثلة في وزارة الري والموارد المائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية مشددًا على المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لتنفيذ الأعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والأحياء لافتاً الى أن مشروعات القطاع الصحي بالمحافظة تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية وبخاصة مشروعات قطاع الصحة حيث يجري تطوير 5 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية بالإضافة إلى تطوير 138 وحدة صحية على مستوى المحافظة بتكلفة مليار و471 مليون جنيه و39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل الذي سيجري تنفيذه بالمحافظة خلال الفترة القادمة لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم التنسيق مع مسئولي جهاز التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق لتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال بكافة المشروعات وفقًا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات مؤكدًا على جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية فضلا عن متابعة نسب تنفيذ الأعمال.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ اجمالى عدد المشروعات التى يجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الان بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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