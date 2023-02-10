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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يزور دير الشهيد مارمينا العجايبي بجبل أبنوب “الدير المعلق”

محافظ أسيوط يزور
محافظ أسيوط يزور الدير المعلق

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة دير الشهيد مارمينا العجايبي بجبل أبنوب "الدير المعلق" والذى يوجد شمال قرية المعابدة على ارتفاع 70 متر فوق مستوى سطح البحر والذي يرجع تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي ... رافقه خلال الزيارة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ولفيف من الكهنة والآباء ورهبان الدير والعشرات من أطفال وشباب شعب الايبارشية.
حيث بدأت زيارة المحافظ للدير بحفل الاستقبال شارك فيه الأطفال بالزهور وترديد الهتافات ابتهاجًا بزيارة المحافظ الأولى للدير كما تم ترديد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ثم عرض لبعض الفقرات الفنية والترانيم لأطفال وشباب الايبارشية والتي أشارت إلى تاريخ الدير وأهميته التاريخية والأثرية ومدى وحدة الشعب المصري وتلاحمه خلف قائد ومسيرة التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما تفقد المحافظ والأنبا بيسنتي أقسام الدير صعودًا لمختلف الكنائس الأثرية بالدير وشاهد ما تضمه من محتويات ومخطوطات أثرية يرجع تاريخها إلى القرون الميلادية الأولى والتي تحكي تاريخ الدير واستمع إلى شرح تاريخي مفصل لبداية نشأة الدير ومكوناته وأعمال التطوير التي لحقت به ليصبح مزارًا ومقصدًا دينيًا وسياحيًا للآلاف سنويًا من مختلف محافظات الجمهورية ومختلف دول العالم.
وعبر محافظ أسيوط عن سعادته بزيارة الدير المعلق بجبل أبنوب والذى يعد من الأماكن الأثرية ذات القيمة الدينية والتاريخية الكبيرة معلنًا تقديم كافة الدعم وتنسيق الجهود لوضع الدير المعلق على الخريطة السياحية بمصر لأهميته التاريخية والأثرية الكبيرة والذي سياسهم في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية لزيارة الدير وما يحويه من قطع أثرية وكنائس أثرية تحكي التاريخ القطبي وحياة الرهبنة على مر العصور كما وجه الشكر للأنبا بيسنتي وقيادات وشعب الكنيسة على الاستقبال الرائع والذي يجسد معنى الوحدة الوطنية.
كما استعرض المحافظ – خلال لقائه آباء ورهبان الدير والعشرات من شعب الايبارشية – بعض الانجازات التي تمت على أرض المحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع بإجمالي عدد مشروعات 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع داعيا المولى عزل وجل أن يحفظ مصرنا الغالية جييشًا وشعبًا وقيادة وأن يعم الخير الوفير على بلدنا الغالي.

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ووجه الأنبا بيسنتي الشكر لمحافظ أسيوط على زيارته للدير المعلق ومشاركته للايبارشية في كافة الاحتفالات والمناسبات مشيرًا إلى روح الأخوة والمحبة التي تجمعه مع القيادات التنفيذية بالمحافظة مشيدًا بالانجازات والمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي غيرت وجه الريف المصري معلنًا دعمه الكامل لمشروعات التنمية والمشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة وأجهزتها التنفيذية.
كما أوضح الأنبا بيسنتى أن زيارة المحافظ للدير المعلق تأتي لأهمية الدير التاريخية والأثرية حيث يحتوى الدير على 6 كنائس أثرية والتي تحكي حياة الرهبنة على مدار فترات زمنية متباعدة ترجع إلى القرن الرابع الميلادي وكتب عن الدير أكثر من 60 مخطوطة تاريخية بوجد البعض منها بمتحف نيويورك وهو يعد من أقدم الاديرة بمحافظة أسيوط.
وفي نهاية الزيارة أهدى الانبا بيسنتي الدرع التذكاري وبعض الكتب التاريخية لمحافظ أسيوط تعبيرًا وتقديرًا لجهود المحافظ وزيارته الأولى للدير.
يذكر أن دير الشهيد مارمينا العجائبي يقع بالضفة الشرقية لنهر النيل شمال قرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب على بعد 3 كم ويقع على ارتفاع 170 متر من سطح الأرض لذلك اشتهر بالدير المعلق نظراً لأنه معلق في حضن الجبل ويتبع من الناحية الإدارية قرية المعابدة أما كنسيًا فيتبع إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ويرجع تاريخ إنشاء الدير إلى القرن الرابع الميلادي ومحتفظ بشكله منذ هذا الوقت وتم ترميمه عام 1998 بإشراف هيئة الآثار ومن الثابت تاريخيًا أن القديس البابا أثناسيوس الرسولي البابا العشرون قد جاء وعاش فى المغارة الأثرية فترة من الزمن وذلك أثناء نفيه عن كرسيه فى صعيد مصر وقام بتدشين مذبح الكنيسة الأثرية على اسم الشهيد مارمينا العجائبي فى أول أبيب والدير عبارة عن ثلاثة طوابق الأول هو مدخل الحصن وبه السلم الصاعد للدور الثاني ويوجد به بعض الأبواب الأثرية وبعض القطع الأثرية الأخرى ويوجد به الطافوس القديم (مدفن الرهبان) والطابق الثاني وبه كنيسة على اسم البابا أثناسيوس الرسولي والأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك والتي تم إعادتها وتجديدها واستخدامها مع ترميم الحصن الأثري وقلاية منحوتة في الصخر والطابق الثالث وبه معرض المقتنيات الأثرية التى تخص الدير ومنها الأيقونات الأثرية والأبواب الخشبية وأدوات الكنيسة الأثرية وقلاية الحبيس ويضم الدير خمس كنائس وهم كنيسة الشهيد مارمينا الأثرية وتعرف باسم (كنيسة المغارة) وبها حامل الأيقونات الأثري وباب الهيكل يشبه باب النبوات الموجود "بدير السريان" بوادي النطرون والكنيسة يوجد بها مجموعة من الأيقونات الأثرية وكنيسة أخرى أعلى الحصن وهي كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل وكنيسة البابا أثناسيوس والأنبا أرسانيوس وكنيسة كنيسة الشهيد مارمينا "كنيسة المزار" وكنيسة القديس الأنبا بيشوى.

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