الدفع بـ 8 سيارة حماية مدنية وإسعاف لإنقاذ ضحايا منزل أسيوط المنهار

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه تم إنقاذ 6 أشخاص من أسفل أنقاض المنزل المنهار بقرية رميح التابعة لمركز منفلوط دون وقع وفيات بين السكان.

وأضاف محافظ أسيوط إنه فور تلقى غرفة عمليات المحافظة بلاغا بالحادث تواجد السكرتير العام و قوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى والإسعاف بموقع الحادث.



كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار منزل ريفى مكون من 3 طوابق بقرية رميح التابعة لمركز منفلوط .

وأشار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه كلف

سكرتير عام المحافظة اللواء علاء بدران وكافة الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة انقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.



وأضاف محافظ أسيوط إنه تم الدفع بعدد 3 سيارات حماية مدنية واكثر من 5 سيارات اسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الانقاض وتم انقاذ 6اشخاص من سكان المنزل واستخراجهم احياء من اسفل الانقاض وتم توجيه فريق الإغاثة والدعم النفسى التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في حضور نائب رئيس مركز منفلوط ورئيس القرية وتم فرض طوق أمني حول المنزل المنهار.

وأمر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز منفلوط ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسى لسكان المنزل المنهار.