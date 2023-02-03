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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الإصلاح الزراعي

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية وفتح العديد من المنافذ الثاتبة والمتحركة بمختلف الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة  لخلق حالة من التوازن داخل الأسواق وتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطنين بكميات وفيرة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30% وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين .. جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندس عارف محمد علي مدير عام الإصلاح الزراعي بأسيوط.


ووجه محافظ أسيوط مسئولي الإصلاح الزراعي بضرورة زيادة منافذ السلع الغذائية سواء الثابتة والمتحركة ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" والتي لاقت استحسان المواطنين نظرًا لجودة المنتجات وانخفاض أسعارها  لافتًا إلى أن المحافظة تتبنى خطة لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك من خلال التنسيق والتشبيك مع مختلف الجهات سواء الحكومية وغير الحكومية لإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لتغطية جميع القرى والمراكز لرفع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية لهم وبالتنسيق مع عدد من الجهات.

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وأوضح المحافظ إننا نسعى لتوسيع عدد المنافذ على مستوى المحافظة لتغطية جميع القرى والمراكز مشيرًا إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تطوير الخدمات للمواطنين وتوفير السلع والمنتجات المختلفة بكافة أنواعها سواء الزراعية أو الحيوانية أو الداجنة.


من جانبه أوضح المهندس عارف محمد علي مدير عام الإصلاح الزراعي بأسيوط إنه جاري توسيع عدد المنافذ الثابتة والمتحركة وطرح المزيد من المنتجات والسلع الغذائية التابعة للمشروعات التعاونية الإنتاجية والتي تتميز بجودتها وأسعارها المنخفضة وذلك طبقًا لخطة السيد القصير وزير الزراعة لرفع وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتوفير السلع الغذائية بأنواعها سواء الحيواني أو الداجني وبيض المائدة وعسل النحل بأنواعه ومنتجات تصنيع الألبان والسلع الغذائية الأخرى والتي تلبي احتياجات المواطنين.

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