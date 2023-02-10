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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 888 وحده سكنية فى بورسعيد كاملة التشطيب بمشروع 9000 الكراسة الزرقاء

تسليم ٨٨٨ وحده سكنية
تسليم ٨٨٨ وحده سكنية فى بورسعيد كاملة التشطيب بمسطح ٩٠ متر

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على استمرار تسليم وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء ( مشروع ٩٠٠٠) الى مستحقيه من أبناء بورسعيد. .

  وقال اللواء عادل الغضبان فى تصريحات خاصة ان أعمال تسليم المشروع بدأت فى الثامن من يناير الماضي  ، و تم الانتهاء من تسليم عدد ٣٧ عماره لمستحقيها بإجمالى حوالى ٨٨٨ وحدة سكنية كاملة التشطيب بمسطح ٩٠ متر حتى اليوم  .

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واكد محافظ بورسعيد أن مديرية الإسكان بمحافظة بورسعيد تقوم بتسليم الوحدات يوميا للمواطنين بمجرد تحصيل قيمة عدادات المرافق وفى نفس اليوم يتمكن المواطن من استلام الوحدة السكنية وذلك بالتنسيق مع كافة المرافق المتعددة ( الكهرباء والغاز والمياه والتليفونات )

وأوضح محافظ بورسعيد أنه يتم تسليم عمارات المشروع على مراحل بعدد ١٠ عمارات لكل مرحلة،  وتكون الأولوية لجاهزية العمارات والوحدات للتسكين مع استمرار التسليم طبقا لتحرير المحاضر عن طريق اللجنة المشكلة من وزارة الاسكان.

واضاف محافظ بورسعيد أن هناك تنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل لسرعة الانتهاء من تسليم وحدات المشروع بالكامل في أسرع وقت ،  وذلك في إطار التوجيهات ا بتكثيف الجهود لسرعة تسليم مشروعات الإسكان لمسحتقيها وتذليل اي عقبات في هذا الشأن

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