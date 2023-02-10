الزمالك ضد شباب بلوزداد.. الأزمات تضرب الأبيض .. وفيريرا يبحث عن طوق نجاة

يواجه نادي الزمالك منافسه شباب بلوزداد الجزائري اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الاولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويسعي نادي الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي فيريرا للعودة الي الانتصارات الغائبة وتحقيق فوز مهم في إنطلاقة المشوار نحو بطولة دوري الابطال بعد خسارة كأس مصر والخروج من دور نصف نهائي امام بيراميدز .

ودخل نادي الزمالك في دوامة من الخسائر والتعادلات مع بداية عام 2023 بخسارة أمام اسوان بنتيجة 2-1 وتعادل مع الداخلية 1-1 وتعادل مع الاتحاد السكندري 0-0 وخسارة بثلاثية امام الاهلي وخسارة امام غزل المحلة 2-1 وفاركو 3-0 فيما حقق فوز وحيد امام فيوتشر.

ويعاني الزمالك من أزمة مع اتحاد الكرة المصري بعد رفض قيد صفقاته المحلية محمود شبانة وأحمد بلحاج وناصر منسي وبالتالي عدم قيدهم في القائمة الافريقية للابيض .

أزمة ثقة

قال جوسفالدو فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "شباب بلوزداد فريق قوي ويتصدر الدوري الجزائري، ونحن نبدأ نبني المستقبل من الوقت الحاضر، وهناك أزمة ثقة لبعض اللاعبين ولكن سنعمل على تخطيها جميعا".

وأضاف المدير الفني :" أمامنا مباراة مهمة أمام شباب بلوزداد بعدها سنواجه فريق سموحة ثم نواجه المريخ في ليبيا بعدها بيومين وهذا أمر صعب للغاية".

واختتم المدير الفني حديثه قائلا: نعمل على إيجاد حلول كثيرة ولكن في بعض الأحيان عدم وجود وقت ولاعبين يكون عائقا، والأهم في هذه المرحلة هو الاستقرار، وعلينا استرداد قوتنا الذهنية مرة أخرى من اجل العودة إلى مسيرة الانتصارات".

غيابات الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري

وتضم قائمة غيابات الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري 8 لاعبين وهم: محمود حمدي الونش (إصابة) وحمزة المثلوثي (إصابة) ومصطفى الزناري (عدم الجاهزية) وسامسون أكينولا (لأسباب فنية) ومحمد حسام بيسو (لأسباب فنية) وعبد الله محمد (لأسباب فنية) ومحمد نديم (لأسباب فنية) والسيد عطية (لأسباب فنية).

طلب نادي شباب بلوزداد الجزائري

طلب نادي شباب بلوزداد الجزائري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من جماهيره المتواجدة في مصر مساندة الفريق في مباراته الافريقية، مع توفير 200 تذكرة مجانية .

ذكريات لا تنسي للزمالك

تاريخ مواجهات الزمالك مع الاندية الجزائري في دوري أبطال أفريقيا ،حيث خاض 10 مباريات، فاز في 4 مناسبات وخسر مرتين وتعادل في 4 مباريات.

وخاض شباب بلوزداد ضد الفرق المصرية بدوري أبطال إفريقيا مباراتين فقط في نسخة 2001، خسرها أمام النادي الأهلي.

أول مباراة للزمالك في دوري ابطال افريقيا ضد فريق جزائري، في نصف نهائي البطولة عام 1984 وفاز الأبيض على شبيبة القبائل، برباعية مقابل ثلاثة، بمجموع المباراتين قبل أن يكمل طريقه نحو أول لقب قاري في تاريخه.

وتكررت المواجهة للمرة الثانية في ربع نهائي نسخة 1993، وفاز الزمالك، على مولودية وهران، 5-1 بمجموع المباراتين، وأنهى المسابقة بطلًا لها.

وفي اللقاء الثالث ضد مولودية بجاية في الدور الأول لبطولة 2016، وفاز الزمالك، بثلاثية لهدف، بمجموع المباراتين وأكمل طريقه حتى المباراة النهائية، وخسر اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف ، أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا في المباراة النهائية.

وانسحاب وفاق سطيف،من مواجهة الزمالك في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا 2016.

وحقق اتحاد العاصمة، في نسخة 2017 أول انتصار لفرق الجزائر على الزمالك، بثلاثية مقابل هدف، في مجموع مباراتي دور المجموعات، وودع البطولة مبكرًا .

وتكررت مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة عام 2021، وفاز الزمالك بهدفين دون رد، بمجموع المباراتين، وبرغم الخسارة تأهل الفريق الجزائري وصيفًا للمجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن الزمالك، الذي ودع البطولة بعد احتلاله المركز الثالث.

بينما كانت المواجهة المصرية الوحيدة، مع فريق شباب بلوزداد ضد فريق مصري بدوري الأبطال، أمام الأهلي في نسخة 2001، وخسر بهدفين دون رد بمجموع المباراتين، ونجح الأهلي في تحقيق اللقب وقتها للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ عام 1987.

تشكيل الزمالك المتوقع

ومن المقرر إذاعة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد عبر قناة beIN SPORTS HD 4

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، سيد عبد الله نيمار

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، سيف جعفر، عمرو السيسي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، أحمد مصطفى زيزو

مجموعة دوري ابطال افريقيا



وتضم المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا كلا من الزمالك والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

