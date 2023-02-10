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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري المصري.. المقاولون يتقدم على غزل المحلة 1-0 في الشوط الأول

المقاولون العرب
المقاولون العرب


تقدم نادي المقاولون العرب على  غزل المحلة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة ال18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

أحرز عبد الرحمن خالد هدف تقدم المقاولون في الدقيقة الأولي عقب تمريرة بالرأس انفرد بالمرمى يسار منطقةالجزاء وسدد كرة أرضية مرت من تحت الحارس الحارس أحمد ميهوب سكنت منتصف المرمى.

وخاض المحلة المباراة بتشكيل مكون من:-


 

حراسة المرمى.. أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. معاذ الحناوى، أيهاب سمير، محمود علاء، هانى عادل .

خط الوسط.. أحمد النادرى، خالد الاخميمى، إبراهيما كونية .

الهجوم.. كريم مصطفى، أحمد الشيخ، جبريل أوروك .


 

بينما خاض المقاولون ألعرب المباراة بتشكيل مكون من:-


 

حراسة المرمى.. محمد أبو السعود.

خط الدفاع.. أحمد علاء ، فاروق نور الدين ، أحمد عيد، جوزيف ينسون .

خط الوسط.. عبدالرحمن "جبنة"، أحمد شيمى، محمد مجلى، لويس إدوارد .

الهجوم.. فادى فريد، جون أوكلى.

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