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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون....

الحبس والغرامة ..عقوبات مخالفة تسعيرة انتظار السيارات بالشوارع

أرشيفية - سايس
أرشيفية - سايس

تسعيرة انتظار السيارات ..يواجه الكثير من المواطنين صعوبة في التعامل مع “ السياس” المختصين بحماية السيارات حال انتظارها في الشوارع، من مبالغة في قيمة الإنتظار خاصة مع إتجاه الكثير منهم لتحديد قيمتها وفقا لمدة الإنتظار وفقا لعدد الساعات، وذلك نتيجة عدم وجود شروط وضوابط منظمة لفكرة إنتظار السيارات في الساحات.

 

طرح استغلال أماكن الإنتظار 

 

ووفقا لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ، يجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات .

أماكن ومواعيد تواجد حملة السيارات المتنقلة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية بالمحافظات

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وتئول نسبة (٧٠٪) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

كما أشار القانون، إلى إنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.

 

عقوبات المخالفة للقانون 

 

و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود .

السيارات تسعيرة انتظار السيارات غرامة ترخيص أماكن انتظار المركبات السياس

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