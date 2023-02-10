عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسرع 5 سيارات خارقة في العالم 2023 | صور

صدى البلد

يحتوي عالم السيارات الخارقة على العديد من المحركات فائقة السرعة، ويعتبر لقب أسرع سيارة في العالم نسبيا متغيرا من وقت لآخر، حيث تختلف المعايير والأرقام نظراً للتنافس الشرس بين العديد من العلامات التجارية.

أشهر 5 سيارات هاتشباك في السوق المصري | صور

بـ 190 ألف جنيه.. أشهر سيارة تويوتا موفرة في البنزين| صور

كيزنجر 21C

كيزنجر 21C

تأتي السيارة بمحرك V8 مزدوج التوربو بسعة 2900 سي سي، ينتج 1233 حصان، ويساعد وزنها الخفيف نسبيًا الذي يبلغ 2734 رطلاً والدفع الرباعي على الوصول إلى سرعة 62 ميلاً في الساعة خلال 1.9 ثانية فقط أيضًا، وتقول الشركة المنتجة لها أن السرعة القصوى تبلغ 281 ميلاً في الساعة، وعلى الرغم من أن Czingerشركة حديثة العهد، إلا أنها حطمت بالفعل العديد من الأرقام القياسية.

يبلغ سعر كيزنجر 21C نحو 2 مليون دولار .

هينيسي فينوم F5

هينيسي فينوم F5

تعتمد السيارة الخارقة هينسي فينوم على محرك V8سعة 6600 سي سي، مع توربو مزدوج بقوة 1817 حصانًا المثبت في المنتصف في نفس حوض ألياف الكربون ومتصل بصندوق تروس أوتوماتيكي ذي سبع سرعات بقابض واحد، وعزم دوران يبلغ 1193 رطل قدم، والذي يرسل الطاقة إلى العجلات الخلفية، قادرة على الوصول إلى أكثر من 300 ميل في الساعة في خط مستقيم. 

يبلغ سعر هينيسي فينوم F5رودستر 2.7 مليون دولار.

 

كوينيجسيج جيسكو

كوينيجسيج جيسكو

تستمد سيارة كوينيجسيج جيسكو قوتها من محرك V8 بسعة 5000 سي سي بشاحن تيربو مزدوج، يولد قوة تصل إلى 1600 حصان يدور بمعدل 8500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 1500 نيوتن/متر يتصل مع ناقل حركة من LST من 9 سرعات ثنائي المقبض، وتصل سرعتها إلى 330 ميل في الساعة (482 كيلومتر/ساعة).

يبلغ سعر كوينيجسيج جيسكو 2.8 مليون دولار.

 

ريماك نيفييرا

ريماك نيفييرا

تعتمد السيارة الخارقة ريماك نيفييرا على أربعة محركات كهربائية، محرك لكل عجلة تنتج معاً قوة تصل الى 1887 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 2360 نيوتن/متر، حيث يتيح ذلك للنوذج الانطلاق من 0 حتى 96 كيلومتر/ساعة في غضون 1.85 ثانية فقط وقطع مسافة ربع ميل في 8.582 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 258 ميل في الساعة.

تبدأ أسعار السيارة ريماك نيفييرا بـ 2 مليون و100 ألف دولار.

 

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

جاءت السيارة على محرك بوجاتي تشيرون سوبر سبورت بمحرك الشركة الأيقوني الشهير W16 بسعة 8000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 1578 حصانًا بفضل علبة التروس ذات النسبة الأطول، وعزم أقصى للدوران يبلغ 1600 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعات قصوى تزيد عن 273 ميل في الساعة (420 كيلومتر في الساعة).

يبلغ سعر السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 3 ملايين و 100 ألف دولار.

بوجاتي تشيرون ريماك نيفييرا هينيسي فينوم كوينيجسيج جيسكو بوجاتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

زيرو لـ أفشة .. حسين الشحات أفضل لاعب عربي في مونديال الأندية

الفارق الوحيد.. كولر يكشف سبب الهزيمة من ريال مدريد

25 ألف جنيه لكل مطلقة.. وطريقة الاستفادة من معاش شهرى بالأوراق والمستندات

استمرار الأزمة بين فيريرا وأسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد.. فيديو

موضوعات متعلقة

أشهر 5 سيارات هاتشباك في السوق المصري | صور

بـ 190 ألف جنيه.. أشهر سيارة تويوتا موفرة في البنزين| صور

سعر هيونداي توسان 2023 الجديدة في السعودية | صور

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2024 بتصميم جديد وتقنيات رائدة.. صور

مرسيدس تحتفل بإنتاج 22 مليون سيارة | صور

براءة سائق تسلا الآلي من حادث تكساس المميت عام 2021 | تفاصيل

الظهور الأول لمرسيدس مايباخ S580e.. أول إصدار هجين للعلامة التجارية

سعر فولكس فاجن تيرامونت الجديدة في قطر | صور

ترشيحاتنا

أوامبا يتقدم لـ شباب بلوزداد أمام الزمالك من ركلة جزاء

أكثر من 4 آلاف.. أرقام صادمة لقتلى وإصابات الزلزال في سوريا

أول إجراء من وزير الرياضة بعد فوز منتخب الشباب على جنوب السودان

إهانة كبيرة لوزير الأمن الإسرائيلي من مستوطنين بموقع عملية الدهس في القدس

10 ملفات سياسية واقتصادية وحضور كبير.. ماذا يقدم مؤتمر دعم القدس غدا بالقاهرة؟

مرض الكلى المزمن .. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جددي سفرتك.. طريقة عمل فتة عدس بجبة بالزبادي

مرض الكلى المزمن .. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية

علاقة آثمة وضرب طالب بالرصاص | إقالة ضابط برازيلي في جريمة مؤسفة

أحدها «9.5 ريختر» وَمَحَا مُدنًا كاملة.. زلازل هددت العالم خلال 100 عام

فيديو

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

الأزمات تضرب الزمالك وفيريرا يبحث عن طوق نجاة.. تفاصيل

مبلغ خيالي.. فاتورة شبكة علا غانم بعد الخناقة مع زوجها.. فيديوجراف

انفراجة قريبة في الأسعار.. ماذا سيحدث في أسعار البيض والدواجن؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ