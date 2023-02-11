أبو رجيلة: الزمالك يعاني من تخبط ورموزه ليس لهم دور

يرى محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض يعاني من تخبط كبير خلال الفترة الحالية.

وقال أبو رجيلة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " أزمة الزمالك لم تبدأ من اليوم ولكن منذ حوالي 7 مباريات، وعلينا أن نعترف بأخطاءنا ونعالجها بهدوء وبدون التجريح في أحد".

وأضاف:"قارن بين اللاعبين الراحلين في الموسم الماضي والموسم الحالي، وعدد الناشئين في الفريق في الموسمين وستعرف سبب تراجع النتائج، رحيل فيريرا وتعيين أسامة نبيه لمباراتين وعودة فيريرا مرة أخرى يوضح مدى التخبط داخل نادي الزمالك".

وأوضح:"أسامة نبيه مدرب مميز وله خبرات كبيرة، ويجب حل الأخطاء بهدوء وبدون اتخاذ قرار قاسي، وفي غرف مغلقة، خاصة في ظل المنافسة على أكثر من بطولة حتى الآن".

وتابع: " يجب حل أزمة الفريق حاليا بين اللاعبين والجهاز الفني والإدارة في الغرف المغلقة".

وقال :"رموز نادي الزمالك ليس لهم دور في النادي حاليا، حسن شحاتة وفاروق جعفر ومحمد صلاح وهشام يكن وغيرهم لا يدخلون النادي، أنا تحت أمر الزمالك ولكن أنا لست صاحب القرار، وقرار لم شمل الرموز في يد صاحب البيت".