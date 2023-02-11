عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو رجيلة: الزمالك يعاني من تخبط ورموزه ليس لهم دور

صدى البلد

يرى محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض يعاني من تخبط كبير خلال الفترة الحالية.
وقال أبو رجيلة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " أزمة الزمالك لم تبدأ من اليوم ولكن منذ حوالي 7 مباريات، وعلينا أن نعترف بأخطاءنا ونعالجها بهدوء وبدون التجريح في أحد".
وأضاف:"قارن بين اللاعبين الراحلين في الموسم الماضي والموسم الحالي، وعدد الناشئين في الفريق في الموسمين وستعرف سبب تراجع النتائج، رحيل فيريرا وتعيين أسامة نبيه لمباراتين وعودة فيريرا مرة أخرى يوضح مدى التخبط داخل نادي الزمالك".

وأوضح:"أسامة نبيه مدرب مميز وله خبرات كبيرة، ويجب حل الأخطاء بهدوء وبدون اتخاذ قرار قاسي، وفي غرف مغلقة، خاصة في ظل المنافسة على أكثر من بطولة حتى الآن".

وتابع: " يجب حل أزمة الفريق حاليا بين اللاعبين والجهاز الفني والإدارة في الغرف المغلقة".
وقال :"رموز نادي الزمالك ليس لهم دور في النادي حاليا، حسن شحاتة وفاروق جعفر ومحمد صلاح وهشام يكن وغيرهم لا يدخلون النادي، أنا تحت أمر الزمالك ولكن أنا لست صاحب القرار، وقرار لم شمل الرموز في يد صاحب البيت".

محمود أبو رجيلة الزمالك الريمونتادا أزمة الزمالك الموسم الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد أمير مرتضى منصور

شاهد.. رد فعل شيكابالا بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

سبب هزيمة الزمالك.. تعامل غريب بين فيريرا وأسامة نبيه

ألفاظ خادشة وشتائم.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من شباب بلوزداد

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

الكوارث تضرب الزمالك بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

طلب عاجل من الخطيب لـ كهربا قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي.. ما السر؟

عمرو أديب يهاجم كولر ويتعذر لـ حسين الشحات على الهواء..ما السبب؟

سوريا .. انتهاء عمليات الإنقاذ والانتقال لمرحلة انتشال جثث الزلزال المدمر

محافظ الدقهلية: صرف مساعدات مالية لمصابي حريق المعصرة

مواقيت الصلاة السبت 11-2-2023

هو ده التمثيل المشرف.. عمرو أديب يسخر من هزيمة الأهلي أمام ريال مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت جلد.. بلقيس فتحي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

مايان السيد تحتفل بتخرجها من الجامعة الأمريكية مع تيام مصطفى قمر

لبان دكر وكاجو ونبات من الفلبين.. غرفة تحنيط تكشف سر المومياوات المصرية

اضطراب نفسي..بطلة كمال أجسام أمريكية تظهر باللحية والشنب بعد تحول مثير للجدل

فيديو

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ