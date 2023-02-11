وفاة الممثل والمغنى كودي لونجو بطل مسلسل Days of Our Lives

توفي الممثل والمغني كودي لونجو بطل مسلسل Days of Our Lives عن عمر يناهز 34 عاما، بشكل مفاجيء وفق ما أعلنته أسرته لموقع TMZ.

كودي لونجو الذي ترك بصمته في أعمال سينمائية وتلفزيونية، توفي يوم الأربعاء في سريره بمنزله، بولاية تكساس، وتم العثور عن جثته بعدما اشتبهت زوجته في اختفائه وعدم رده على الهاتف، وطلبت الشرطة لتفقده في منزله.

وقال أحد أقارب كودي لونجو، إنه عانى من إدمان الكحول لسنوات، وذهب لإعادة التأهيل خلال فصل الصيف الماضي، وحتى الآن لم يعلن عن سبب وفاته رسميا، لكن أسرته تعتقد أنه انتكس وأن إدمان الكحول هو السبب في وفاته.

ظهر كودي لونجو في 8 حلقات من مسلسل Days of Our Lives، في عام 2011، وشارك أيضا في عدد من المسلسلات الأخرى منها Nashville، وظهر في 78 حلقة من مسلسل Hollywood Heights.

وقالت زوجة كودي لونجو، ستيفاني، إنه كان يعمل بجد للتغلب على أزمة الإدمان، واستعادة حياته من أجل أطفالهما، وإنه كان أبا رائعا وزوج جيد، وترك ورائه ابنة 7 سنوات، وابن 5 سنوات، وآخر عمره عام واحد.