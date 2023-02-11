حشرة غريبة تغزو أحد ملاعب مكة المكرمة |شاهد

أثارت أنباء غزو حشرة غريبة لأحد الملاعب الشهيرة في مكة ضجة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الأيام الماضية.

وعلى إثره، أوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية "وقاء" عبر حسابه الرسمي على تويتر حقيقة الشائعات التي تقول بأن الجراد الصحراوي يغزو ملعب الشرائع بـ مكة المكرمة.

وقد نفى المركز صحة الشائعات وأكد أن الحشرة التي وثقت ظهورها مقاطع الفيديو والصور المتداولة على السوشيال ميديا هي نوع من أنواع النطاطات يٌسمى " الجخاخ " أو الجراد النطاط.

ما هي حشرة الجخاخ؟

وهي حشرة من جنس الجنادب، تنتمي للأسرة الجرادية واسمها العلمي " oedipoda caerulescanes"، فهي تشبه في الشكل حشرة الجراد الصحراوي نسبيا إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك.

فتلك الحشرة ليس لها أضرار على المحاصيل الزراعية أو الإنسان، وفقًا للمركز، ولا يمكنها تشكيل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب لمسافات بعيدة"

وأكد المركز أنه جاري العمل حاليا من خلال الفرق الميدانية في مكة المكرمة على رصد واستكشاف الحشرة ومكافحتها.