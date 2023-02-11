تحول إلى رماد.. اللقطات الأولى من حريق مصنع أحذية شرق بورسعيد

اندلع في الساعات الأولى من فجر اليوم حريق هائل التهم محتويات مصنع للأحذية شرق بورسعيد.

البداية عندما، تلقت الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا باندلاع حريق ضخم بمصنع "أبيك" للصناعات الجلدية - الأحذية، فانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المنطقة، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده قبل انتقال ألسنة النيران إلى مناطق مجاورة.

حريق المصنع

وتبين من المعاينة الأولية لفريق البحث والحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد أن النيران أحرقت المصنع بالكامل، وأن سبب الحريق ماس كهربائي بمولد الكهرباء داخل المصنع، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحصر التلفيات.

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