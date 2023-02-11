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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يستقبل الفرق المشاركة في هاكاثون الحكومة الذكية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها وفود الفرق المشاركة فى هاكاثون الحكومة الذكية والمقام في جامعة بنها برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيس خلال الفترة من 11 - 13 فبراير الجاري.

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ورحب رئيس الجامعة بالوفود المشاركة فى فعاليات الهاكاثون واطمئن على استقالبهم وتسكينهم فى المدن الجامعية ببنها وتقديم كافة أنواع الدعم اللوجستي للمشاركين فى الهاكاثون .
جاء ذلك بحضور الدكتور سيد عبدالونيس المشرف العام على المدن الجامعية ، والدكتور أحمد يوسف مدير إدارة الوافدين ، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.
واكد الدكتور جمال سوسه أن الجامعة حريصة على إقامة "هاكاثون الحكومة الذكية" من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي بجانب السعي المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية مؤكدًا توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح الهاكاثون ومساعدة الطلاب من الفرق المختلفة في تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم.
يذكر أن الفرق المتأهلة للفعاليات عددها 35 فريق يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية حيث تشارك جامعة بنها بأربع فرق فيما تشارك بعض الجامعات بفريقين وهي جامعات أسيوط، وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والمنصورة، وعين شمس، مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمنصورة الجديدة بجانب مشاركة فريق واحد لكل جامعة من الجامعات التالية وهي: جامعة السويس، ومعاهد العبور العليا، وجامعة القاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة المنيا، وجامعة مدينة السادات، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة الدلتا، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة مطروح، وجامعة دمياط، وجامعة المنوفية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة الروسية المصرية، والجامعة الصينية المصرية، وجامعة الزقازيق.
وفي ختام المسابقة سيتم الإعلان عن الفرق الفائزة حيث تقدم جامعة بنها جوائز مالية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، في 7 مسارات، وذلك بإجمالي 70 ألف جنيه كما تقدم "أمازون ويب سيرفسز" خدمات تكنولوجية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، في 7 مسارات، وذلك بما تمثل قيمته 24,5 ألف دولار.
يذكر أنه قد تم فتح باب التقدم للمشاركة في المسابقة يوم 16 أكتوبر من العام الماضي، واستمر التسجيل متاحًا حتى يوم 7 يناير من العام الجاري حينما أعلنت جامعة بنها عن مشاركة 254 فريق يمثلون 38 جامعة حكومية وخاصة وأهلية ، وبعد مسابقات وتصفيات أولية نجح 35 فريق يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية في المشاركة بالمرحلة النهائية من الهاكاثون حيث من المتوقع مشاركاتهم بأفكارهم ومشاريعهم في أربع عشر موضوع رئيسي أو مسار تمثلهم المسابقة.

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جامعة بنها وزارة التعليم العالى رئيس جامعة بنها وزارة التعليم المدن الجامعية شركة امازون

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