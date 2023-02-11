منتجات لفقدان الوزن وصابون سائل.. ضبط مصنعين غير مرخصين بالقاهرة

واصل رجال مباحث التموين بالقاهرة حملاتهم لضبط الأسواق ومكافحة الجرائم التموينية، حيث تمكنوا من ضبط مصنع لتصنيع منتجات فقدان الوزن بالقطامية يعمل بدون ترخيص، وضبط مصنع صابون غير مرخص بالزيتون، وبداخلهما خامات غير صالحة للاستخدام.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

ففي القطامية، نجحت القوات في ضبط مصنع غير مرخص، وتبين من الفحص أنه يعمل فى مجال تصنيع وتعبئة منتجات لفقدان الوزن بدون تصريح من الجهات المختصة، مُستخدماً خامات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 100 كيلو جرام كالسيوم كربونات، و50 كيلو جرام مورنجا، و75 كيلو جرام كاكاو، و4 جوالات بودرة لفقدان وزن وكمية كبيرة من العبوات لمنتجات فقدان الوزن، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

منتجات فقدان الوزن

واعترف صاحبه بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط صاحب مصنع لتصنيع الصابون السائل كائن بدائرة القسم لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من مواد تصنيع الصابون السائل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على 36 برميلا بداخلها مواد سائلة وزنت 5 أطنان و5 شكائر ملح ماغنسيوم و7 علب ألوان طبيعية، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

واعترف صاحبه بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.