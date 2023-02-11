أحدثهم كأس العالم أرقام وإحصائيات.. إصدارات كروية للكاتب عادل محمد سعد

قال الكاتب الرياضي عادل محمد سعد إنه يشارك هذا العام بكتاب " كأس العالم أرقام احصائيات" و يكشف عن الأرقام والاحصائيات الخاصة بكأس العالم منذ بداياته، وتحدث عن المؤلفات الكروية الخاصة به.

قال الكاتب عادل سعد :" في البداية لم اكن أظن أنه باستطاعتي أن اقوم بكتابة كتاب، فوجدت دار عابر تتواصل معي بسبب كتاباتي عن الكرة على الفيسبوك و ظهوري على إحدى القنوات الرياضية، بدأت بكتاب "الوجه الاخر لكرة القدم" وحقق نجاح كبير وتم نشر ٦ طبعات منه، فوجدت أن قطاع كبير من الشباب يريد ان يثقف نفسه في كرة القدم، فكتبت الكثير عن التاريخ المحلي و العالمي، و أصدرت كتب مثل دراما كرة القدم و كرة بيديا و منتخب مصر 100 عام في الاوليمبياد وحدث في المستطيل الأخضر ".





تابع عادل قائلا:" أحدث اصدراتي هي "كأس العالم ارقام وإحصائيات" وهو يتحدث عن كاس العالم و إحصائياته، وهناك سيكشن كامل يتحدث عن المنتخبات العربية ومشاركتها التي بدأت منذ سنة 34، و الميزة التي تمييز الكتاب ان كل إحصائية مرتبطة بصورة الإحصائية، أصدرت منه النسخة الى عام 2018 وبعد تلك النسخة حدثت الأرقام لان ارقام كتير تغيرت بداية بعد كاس العام ٢٠٢٢ فقمت بتحديث الكتاب و اصدرت الطبعة الثانية".





وأضاف متابعا:"افكر بتحضير كتاب عن كأس الامم الافريقية، لأننا لا نملك مصادر عديدة عن كأس الأمم الافريقية تحكي عن تفاصيل البطولة التي بدأت سنة 57 بأرقامها واحصائياتها بالمديرين الفنين و الهدافين و أبرز اللاعبين او عن الديربيات العربية".