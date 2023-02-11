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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أنواع الاعتذار المناسب عند بعض النساء

صدى البلد

قال محمد صبري، صانع محتوى، إنه في العلاقات الزوجية من الطبيعي أن يحدث بعض الأخطاء التي يجب تقديم الاعتذار للطرف الآخر فيها، وغالبا ماتكون كلمة "معلش" غير مجدية في معظم الأحيان، وهذا عكس ما يظن البعض أنها تكفي.

وأضاف محمد صبري، خلال لقائه في برنامج “السفيرة عزيزة” المذاع على قناة “دي إم سي” الفضائية، أنه يجب على الشخص أو الزوج معرفة طبيعة شخصية زوجته قبل تقديم الاعتذار حتى ينهي الخلاف بشكل حاسم وبدون رواسب لدى المرأة، فأحيانا تكون كلمة “آسف” بطريقة معينة أفضل من كلمة “معلش”.

وأوضح أنه يجب على الزوج معرفة طبيعة شخصية زوجته، حيث إن لكل شخصية طبيعة معينة في التعامل والاعتذار، والأفضل على الإطلاق الشخصية المتعاطفة لأنها رغم حساسية مشاعرها، إلا أنها تقبل الاعتذار بشكل مباشر وأقل شيء يرضيها. 

وأشار إلى أن بعض النساء "بتتقمص بسرعة"، هذا النوع يحتاج لكلمة “آسف” أكثر من مرة وبطريقة معينة وليس مجرد نطق للكلمة أو إعطاء هدية أو “خروجة خاصة”، والتعهد بعدم تكرار الخطأ مرة أخرى أو تحضير مفاجأة لها أو تقديم ورد.

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