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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يصح الخلع دون علم الزوج؟.. أزهري يوضح الشرط

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

كشف الشيخ حسن الجناينى من علماء الأزهر الشريف، عن مدى صحة قيام الزوجة برفع قضية خلع على زوجها دون علمه، وبعد ذلك تحصل على الخلع، مثل ما قامت به الفنانة علا غانم، مع زوجها.

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وقال العالم الأزهري، إن المرأة أذا حصلت على حكم الخلع دون علم الزوج يكون صحيح، ولكن بشرط قيام الزوجة برد المهر.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج علامة استفهام، أن الزوجة فى حالة الخلع، تتنازل عن مهرها، حتى ولو كان المهر جنيهًا واحدًا.


ولفت إلى أن المهر يجب أن يكون هو ما ورد فى قائمة المنقولات وليس وضع أموال قليلة.


وأنهى كلامه قائلا: "الخلع دون علم الزواج يكون صحيح فى حالة رد المهر للمحكمة أو للزوج".

 

الأزهر الازهر الشريف قضية خلع علا غانم الفنانة علا غانم

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