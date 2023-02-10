هل يصح الخلع دون علم الزوج؟.. أزهري يوضح الشرط

كشف الشيخ حسن الجناينى من علماء الأزهر الشريف، عن مدى صحة قيام الزوجة برفع قضية خلع على زوجها دون علمه، وبعد ذلك تحصل على الخلع، مثل ما قامت به الفنانة علا غانم، مع زوجها.



وقال العالم الأزهري، إن المرأة أذا حصلت على حكم الخلع دون علم الزوج يكون صحيح، ولكن بشرط قيام الزوجة برد المهر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج علامة استفهام، أن الزوجة فى حالة الخلع، تتنازل عن مهرها، حتى ولو كان المهر جنيهًا واحدًا.



ولفت إلى أن المهر يجب أن يكون هو ما ورد فى قائمة المنقولات وليس وضع أموال قليلة.



وأنهى كلامه قائلا: "الخلع دون علم الزواج يكون صحيح فى حالة رد المهر للمحكمة أو للزوج".



