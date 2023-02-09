خلع وطرد وضرب.. زوج علا غانم فى حوار ساخن يكشف تفاصيل مثيرة

كشف عزيز حسن، زوج الفنانة علا غانم، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، عن تفاصيل خلافه مع زوجته، وحقيقة الإعتداء عليه وأسرار الخلاف.

وإليكم أبرز التصريحات.

علا غانم شخصية عنيدة.. وخلافي معها بدأ بعد ظهور والدتها

قال عزيز حسن زوج الفنانة علا غانم، “كانت تجمعني قصة حب كبيرة مع علا غانم"، مشيرا إلى أن "الزواج استمر لمدة 18 عاما، وكان لديها ابنتان وكنت انا بمثابة أب لهما وفقا للقانون الأمريكي".

وأكد الخلاف بيني وبين علا غانم، بدأ منذ ظهور والدتها، خاصة ان والدة علا غانم كانت تعيش في أستراليا، لكنها لم تكن تحبني بالرغم من أنه كنت أقوم بعمل كل شيء للعائلة”.

وتابع "أنا كنت بمثابة رجل العائلة وانا كنت بعاملهم كأنهم عيلتي واي حاجة علا كانت بتطلبها كانت بتتنفذ".

كانت شخصية عنادية

وأشار إلى أن “علا غانم كانت شخصية عنيدة لكن من حبي لها كنت بتغاضى عن مشاكل كتير”.

حقيقة الاعتداء على علا غانم

أكد إن أحب علا غانم وكان هذا الحب السبب الرئيسي في تخطى أي عيب بشخصيتها.

وقال أن ما تردد حول قيامي بالاعتداء على علا غانم غير صحيح، معلقا “أنا لا يمكن أعتدى بالضرب على علا غانم، ولكن حقيقة الأمر، أنه " لما روحت عشان اتفاهم مع علا والدتها قالت امسكوه وأضربوه، وتم الإعتداء عليا”.

وتابع“كنت أعيش مع علا غانم في شقة بمنطقة عرابي، ثم عشنا في شاليه سقارة”.

800 ألف جنيه

وأشار إلى أن أعلى أجر حصلت عليه علا غانم نظير أي عمل فني كان 800 ألف جنيه.

عملتلها فرح بمليون جنيه وسددت ديونها

كشف عن بداية علاقته بزوجته، قائلا "انا كنت طول عمري عايش في امريكا ورجعت لمصر عشان حبي ليها، مشيرا إلى أنه أول مرة شوفت علا غانم كانت في المطعم عندي في امريكا وكانت موجوة مع هشام سليم وريهام عبد الغفور.

وقال أنه طلبت من علا غانم الزواج وقالتلي مش هتتجوز غير في مصر ووافقت على كدة ونزلنا جيبنا الشبكة اللي طالباها واللي اتكلفت بـ 170 الف دولار.

اتكلف مليون جنيه

وتابع أنه قمت بسداد جميع ديون علا غانم قبل الزواج، وتزوجتها بعد ذلك، وقمت بعمل فرح واتكلف مليون جنيه.

علا غانم ادعت عليا إني هاجمتها بـ 20 شخصًا

قال إن “علا غانم ادعت عليا إني هاجمتها بـ 20 شخصًا فأنا لو هعمل كدة إزاى هتعرض للإصابات دي".

وأكد أنه تلقيت مكالمة تليفونية من المستشار القانوني، الذي أكد لي أن علا غانم رفعت عليا قضية خلع من سنة ونصف".

وتابع أنه عمرى ما كنت أتخيل إن عُلا غانم تعمل كدة ولما كلمتها عشان أفهم منها لم تبد أي أسباب.

مش ممكن أرجعلها تاني

وأشار إلى أنه أنا ممكن أخلص كل المشاكل مع علا بس مش ممكن أرجعلها تاني.