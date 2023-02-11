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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و923 شاحنة، و516 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، و598 شاحنة، و423 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و325 شاحنة، و93 سيارة. 

واستقبل ميناء سفاجا اليوم، السبت، ثلاث سفن وهى “أمل” و"الحرية" و"بوسيدون إكسبريس"، بينما استقبل الميناء أمس، الجمعة، السفينتين “دليلة” و"الحرية 2"،  وغادرت ثلاث سفن وهى “أمل” و"الحرية" و"بوسيدون إكسبريس"، كما تم تداول 4160 طن بضائع عامة ومتنوعة، و286 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين “ايلة” و"سينا"، بينما تغادر السفينتان “بريدج” و"ايلة"، فيما شهد الميناء أمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين “بريدج” و"ايلة".

فيما شهد ميناء السويس اليوم، السبت، وصول السفينة “SEA WAVE1”، وعلى متنها 400 سيارة قادمة من ميناء جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1680 راكبا.
 

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