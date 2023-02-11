رسالة مؤثرة.. أشرف عبد الباقي يحيي الذكرى 20 لرحيل علاء ولي الدين

أحيا الفنان اشرف عبد الباقي، ذكرى رحيل الفنان علاء ولي الدين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “ربنا يرحمك ياعلاء زي النهاردة من عشرين سنة توفي علاء ربنا يرحمه ويغفرله يارب وبرغم ان فات عشرين سنة علي وفاته لكنه كان ومازال اقرب صديق ليا”.

وتابع: “أول مرة اطلع عمرة كان معاه واحنا رايحين الكعبة قاللي بص في الارض لغاية مانوصل والكعبة تبقي باينة واقوللك بص وادعي ويمكن الحكاية دي بقيت اعملها مع اي حد يعمل عمرة لأول مرة وادعي لعلاء”.

وأكمل: “في حياته كنت بشوف الخير اللي بيعمله مع ناس كتير واتعلم منه بشكل مباشر وغير مباشر علاقتنا كانت اكتر من اخوات ومن خلاله كنت بشوف باقي اصحابنا لانه كان كريم جدا ومضياف جدا وفي بيته كنت بحس اني في بيتي وان والدته الله يرحمها زي والدتي اللي اتوفت وانا في سن صغير وخالد اخوه الله يرحمه ومعتز ربنا يكرمه ويخليه لاولاده زي اخواتي وقت ماكنت احس اني متضايق اروحله اتكلم معاه وارتاح ماكانش يعدي يوم الا لما نتقابل او نتكلم في التليفون نعرف اخبار بعض”.



واختتم: “وصادف ان يوم وفاته كان اول يوم عيد الاضحى وبعد ماوقف علي الاضحية اتوفي وكنا علي ميعاد يومها في المسرح لعرض مسرحية لما بابا ينام اللي انتهت بوفاته ربنا يرحمك ياعلاء ويصبر اهلك واصحابك اللي اكيد مادام عرفوك عمرهم ماهينسوك”.