انتظام الدراسة بجامعة بنى سويف الأهلية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف الأهلية ، انتظام الدراسة فيأول أيام الفصل الدراسي الثاني، حيث توافد عدد كبير من الطلاب على مستوى كافة كليات الجامعة، و اطلع الطلاب على الجداول الدراسية، وبدأت المحاضرات فى كافة البرامج وسط حضور كامل لكافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في الفصل الدراسي الجديد ، والتي تشمل تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي حرصا على سلامة منتسبى الجامعة ، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي .