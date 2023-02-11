إطلالة ناعمة.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

شاركت زوجة خالد سليم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة.

وتألقت زوجة خالد سليم، مرتدية بنطال أنيق باللون الرمادي مع جاكيت بسيط بنفس اللون، وارتدت بلوزة باللون الأصفر الغامق لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة خالد سليم في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت زوجة خالد سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور زوجة خالد سليم