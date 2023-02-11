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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة ناعمة.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

شاركت زوجة خالد سليم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت زوجة خالد سليم، مرتدية بنطال أنيق باللون الرمادي مع جاكيت بسيط بنفس اللون، وارتدت بلوزة باللون الأصفر الغامق لتكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة خالد سليم في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت زوجة خالد سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور زوجة خالد سليم 

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