بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام الهلال في نهائي كأس العالم للأندية

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيل ريال مدريد

وشهد تشكيل ريال مدريد عودة الفرنسي كريم بنزيما لقيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط المغربية.