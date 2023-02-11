صحة الشرقية : التوسع في خدمات الرعاية الأولية والرقمنة الطبية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور مدير عام الطب العلاجي، ومديري الإدارات الصحية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

أكد الدكتور هشام مسعود انه تناول الاجتماع مناقشة تقارير المرور الإشرافية علي المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وعرض مؤشرات أداء العمل بالأقسام الطبية بالمستشفيات، والتركيز علي نقاط القوة ونقاط الضعف، والوقوف علي أوجه القصور في أداء العمل، وعرض السلبيات والإيجابيات، ووضع الحلول المناسبة لبعض السلبيات، ومناقشة احتياجات المستشفيات اللازمة لتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمرضي.

وناقش وكيل الوزارة احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشدداً علي المرور المكثف من خلال فرق التفتيش الصيدلي، وباقي الجهاز الإشرافي، والتأكد من تسجيل الإجراءات التمريضية والعلاجية للمرضي بالسجلات الطبية، وفقاً للمعايير، والتأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، والتأكد من إجراء الصيانات اللازمة للأجهزة الطبية، وغير الطبية، وشبكة الغازات، والصيانة الدورية للمولدات الكهربائية، وخزانات المياه، ومحطات معالجة المياه، بكفاءة عالية، موجهاً بتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات وذلك للإرتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمرضي والمواطنين بها.

كما ناقش وكيل الوزارة خطة تقديم الخدمات العلاجية بوحدات الرعاية الأولية من خلال خدمة الأخصائي والعيادات الخارجية بها، تزامناً مع تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "خدمات الرعاية الأولية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية"، والتي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية في عام ٢٠٢٣، متضمنة إطلاق مبادرات صحية جديدة متنوعة، والتوسع في تقديم خدمات الرعاية الأولية، والعمل على محور التحول الرقمي في الخدمات المقدمة وقواعد البيانات الصحية التي يتم العمل بها.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن هذه المبادرة تتم على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من خلال ١٩ منشأة صحية ما بين وحدات صحية ومراكز طبية بعد تطويرها ودخولها الخدمة، تتمثل في وحدة صحية بكل مركز من مراكز المحافظة، لتقدم الخدمات الصحية على مدار ٢٤ ساعة مقسمة إلى ٣ فترات، صباحية ومسائية، وليلية، إلى جانب ذلك، سيتم إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في هذا الشأن