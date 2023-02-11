عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية : التوسع في خدمات الرعاية الأولية والرقمنة الطبية

صدى البلد

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور مدير عام الطب العلاجي، ومديري الإدارات الصحية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

أكد الدكتور هشام مسعود انه تناول الاجتماع مناقشة تقارير المرور الإشرافية علي المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وعرض مؤشرات أداء العمل بالأقسام الطبية بالمستشفيات، والتركيز علي نقاط القوة ونقاط الضعف، والوقوف علي أوجه القصور في أداء العمل، وعرض السلبيات والإيجابيات، ووضع الحلول المناسبة لبعض السلبيات، ومناقشة احتياجات المستشفيات اللازمة لتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمرضي.

وناقش وكيل الوزارة احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشدداً علي المرور المكثف من خلال فرق التفتيش الصيدلي، وباقي الجهاز الإشرافي، والتأكد من تسجيل الإجراءات التمريضية والعلاجية للمرضي بالسجلات الطبية، وفقاً للمعايير، والتأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، والتأكد من إجراء الصيانات اللازمة للأجهزة الطبية، وغير الطبية، وشبكة الغازات، والصيانة الدورية للمولدات الكهربائية، وخزانات المياه، ومحطات معالجة المياه، بكفاءة عالية، موجهاً بتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات وذلك للإرتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمرضي والمواطنين بها.

 

كما ناقش وكيل الوزارة خطة تقديم الخدمات العلاجية بوحدات الرعاية الأولية من خلال خدمة الأخصائي والعيادات الخارجية بها، تزامناً مع تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "خدمات الرعاية الأولية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية"، والتي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية في عام ٢٠٢٣، متضمنة إطلاق مبادرات صحية جديدة متنوعة، والتوسع في تقديم خدمات الرعاية الأولية، والعمل على محور التحول الرقمي في الخدمات المقدمة وقواعد البيانات الصحية التي يتم العمل بها.

فصل الكهرباء عن الفصول | تنبيهات عاجلة من تعليم الشرقية بشأن الأمطار

وأشار وكيل الوزارة إلي أن هذه المبادرة تتم على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من خلال ١٩ منشأة صحية ما بين وحدات صحية ومراكز طبية بعد تطويرها ودخولها الخدمة، تتمثل في وحدة صحية بكل مركز من مراكز المحافظة، لتقدم الخدمات الصحية على مدار ٢٤ ساعة مقسمة إلى ٣ فترات، صباحية ومسائية، وليلية، إلى جانب ذلك، سيتم إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في هذا الشأن

الشرقية وزارة الصحة العيادات الخارجية صحة الشرقية المستلزمات الطبية الطب العلاجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

بعد ضربها من بلطجية .. الصورة الأولى لـ علا غانم من المستشفى

رسميا.. زيادة الإيجار القديم 15% لهذه الفئات والتطبيق بعد 20 يوما فقط

بيان من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.. ماذا يحدث؟

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

القناة المجانية الناقلة وأسماء المعلقين .. شاهد مباراة الأهلي وفلامنجو

وحداني.. كهربا يثير الجدل بهذا المنشور| شاهد

ترشيحاتنا

أرسنال يواصل صدارته للدوري الإنجليزي رغم التعادل مع برينتفورد

هزيمة ثقيلة.. تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الأهلي

الرئيس السيسي: استقرار وسلام كل دولة عربية استقرار وسلام لمصر

كرة القدم غدارة.. تعليق مثير من لاعب الزمالك السابق على خسارة الأهلي

فلامنجو يسحق الأهلي برباعية ويحصل على المركز الثالث بمونديال الأندية

أخطاء كارثية.. تعليق مجدي عبدالغني على خسارة الأهلي برونزية كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بـ نوروفيروس

طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية بأسهل الخطوات

جيبة وكعب عالي.. جون سينا يثير الجدل بملابس نسائية.. شاهد

بالأحمر الجريء.. رنا سماحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

بسبب رسمة .. هجوم عنيف ضد جنا عمرو دياب على إنستجرام

حلا شيحة تفاجئ جمهورها بدون حجاب.. ما القصة ؟

انسياخ الأرض كارثة طبيعية تهدد قرى الهند.. هل نشهد مأساة مثل زلزال تركيا؟

بأسعار من 160 جنيها.. الزراعة تطرح 3 أنواع من اللحوم بالأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ