أستاذ جيولوجيا: تركيا مازالت في خطر لهذا السبب

أكد عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن منطقة زلزال تركيا تعتبر من أكثر المناطق الخطرة زلزاليا في منطقة شرق المتوسط .



وقال عباس شراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في منقطة تركيا تلتقي 3 كتل من القشرة الأرضية وبالتالي تكون منطقة نشطة زلزاليا ".

وتابع عباس شراقي :" تركيا تشهد زلازل بشكل مستمر، والزلزال الذي ضرب تركيا قوي ومدمر “، مضيفا:” توابع الزلزال تستمر لفترة وتركيا تتواجد في منطقة فوالق ضخمة عرضة للزلازل".

وأكمل عباس شراقي:" منطقة تركيا مازالت في خطورة وقد تكون عرضة للمزيد من الهزات الارتدادية ".

واكمل عباس شراقي :" من المحتمل ان تكون هناك توابع أخرى للزلزال الكبير الذي حدث في تركيا، وهناك حالة من الخوف في ترركيا من انهيار السدود نتيجة الزلازل وحدوث فيضانات ".