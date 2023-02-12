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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023 : انسى المشاكل

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) سوف يحتفظون بأسرار الآخرين ، حتى عندما لا يكونوا مغرمين جدًا بهم في البداية ويفعلون أي شيء في وسعهم لمن يرتبطون بهم.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023

يبدو أنه يوم مناسب إلى حد ما، تقول التوقعات الفلكية اليومية، قد تتعافى من مشكلة صحية مطولة وتشعر بتحسن، قد يخطط البعض لرحلة مع الأصدقاء، قد تنتقل ملكية الأجداد إلى اسمك.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

يجب تجنب تحمل أي مسؤولية كبيرة في العمل، يجب تجنب أي مغامرة محفوفة بالمخاطر اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

سيكون اليوم مناسبًا لأبناء برج العقرب، قد تكون هادئًا وفي مزاج جيد، قد تحاول أن تكون نشطًا طوال اليوم للابتعاد عن السلبية.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

هذا يوم مثالي للتخلي عن مشاكل العلاقات القديمة والبدء من جديد، قد يفتقد البعض حبيبهم السابق ويجدون طرقًا لإعادة الاتصال، قد يخطط الأزواج المتزوجون لرحلة إلى مكان غريب.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تفضل قضاء الوقت مع ابن عمك أو أشقائك والاستمتاع ببعض الأنشطة الترفيهية. 

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