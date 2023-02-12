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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023 : مشكلة مالية

برج الحمل 2023
برج الحمل 2023

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، يحب التجمعات خاصة مع الأصدقاء، يفكر خارج الصندوق ويحاول الابتكار لتجديد حياته المهنية والتطوير من ذاته.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

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برج الحمل .. حظك اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 : عرض زواج من شخص قريب

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023

هناك احتمالات بأنك قد تواجه بعض المشكلات المالية، قد تتكبد خسارة العمل وقد تسبب لك التوتر، قد يقضي البعض وقتًا هادئًا في المنزل ويستمتعون بشيء ممتع مع الأطفال، قد تكون أيضًا أكثر تركيزًا على أهداف لياقتك.

توقعات برج الحمل مهنيا

يمكنك مساعدة زملائك اليوم وقد يكون موقفك المتعاطف والهادئ مصدر إلهام للآخرين في العمل، قد يكون وكلاء العقارات مشغولين في عقد الاجتماعات.

توقعات برج الحمل صحيا

قد لا تكون في مزاج جيد اليوم ولكن المشي الطويل والاسترخاء مع صديقك المقرب قد يجعلك تشعر بتحسن، قد يفضل البعض ممارسة الرياضة في المنزل بدلاً من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

برج الحمل اليوم عاطفيا 

فقد يفعل شريكك في الحب أي شيء لقضاء المساء معك، قد يطور العزاب شعورهم تجاه زملائهم في العمل، إنه الوقت المناسب للمتزوجين للتخطيط لتوسيع أسرهم.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

قد يجعل تفانيك لعائلتك والديك سعداء وفخورين، قد يخطط الزوج ليكون معك طوال اليوم، قد يسافر الآباء كثيرًا خارج البلاد وقد يكون السبب هو العمل أو مسألة عائلية.

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