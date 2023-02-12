حقيقة تحديد أسعار الكهرباء كل 3 شهور.. فيديو

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، حقيقة تحديد أسعار الكهرباء كل ٣ أو ٦ شهور مثل أسعار البنزين.

وقال حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج " الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "ملف الكهرباء دائما محاط بالشائعات وما تردد عن تحديد أسعار الكهرباء كل 3 شهور كلام غير صحيح".

اسعارنا كما هي

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "أسعارنا كما هي اللي احنا ماشيين عليه من 2021 ولا جديد، حسبما أشار البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكمل: "احنا ماشيين بالطرق التقليدية في قراءة العددادت وهناك آلية أخرى من خلال عداد الكارت والذى وصل عدد مستخدميه إلى 14 مليون مستخدم".