عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة تحديد أسعار الكهرباء كل 3 شهور.. فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، حقيقة تحديد أسعار الكهرباء كل ٣ أو ٦ شهور مثل أسعار البنزين.

وقال حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج " الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "ملف الكهرباء دائما محاط بالشائعات وما تردد عن تحديد أسعار الكهرباء كل 3 شهور كلام غير صحيح".

اسعارنا كما هي

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "أسعارنا كما هي اللي احنا ماشيين عليه من 2021 ولا جديد، حسبما أشار البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكمل: "احنا ماشيين بالطرق التقليدية في قراءة العددادت وهناك آلية أخرى من خلال عداد الكارت والذى وصل عدد مستخدميه إلى 14 مليون مستخدم".

الكهرباء الشائعات وزارة الكهرباء شائعات التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي أيمن حمزة أسعار البنزين أسعار الكهرباء عمرو أديب برنامج الحكاية أسباب زيادة أسعار البنزين زيادة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بـ الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو في مونديال الأندية

شوبير: 40 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك.. ونبيه وعبدالمقصود يعلنان الرحيل

استفزاز مبالغ فيه.. لاعب الزمالك السابق يعلق على خسارة الأهلي أمام فلامنجو

تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

بعد ضربها من بلطجية .. الصورة الأولى لـ علا غانم من المستشفى

بيان من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.. ماذا يحدث؟

ارتجاج في المخ | أشرف زكي يكشف تطورًا عن حالة علا غانم ..خاص

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

وزير الخارجية العراقي: نرفض استخدام أراضينا في الهجوم ضد أي دولة

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 12-2-2023

مع عودة الطلاب للجامعات.. موعد انتهاء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

مؤسس أمازون يشعل الصراع ضد إيلون ماسك في الوصول إلى المريخ

بورشه تتبرع لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

علي جمعة: القرآن الكريم ترجم إلى 130 لغة حول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المكرونة البشاميل چوسي

أسباب تكيس المبايض وأعراضه

حسام موافي يعدد فوائد مشروب الحليب والكركم

عدلت فتحة الفستان.. أحلام بإطلالة مبهجة في سعودي أيدول

فيديو

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

عاجل .. الأرصاد تحذر وتصف الساعات القادمة بذروة الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

اﻟﻤﺰﻳﺪ