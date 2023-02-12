لأعمال الصيانة| فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ.. اليوم

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، الأحد، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات بسبب أعمال الصيانة اللازمة لشبكات الجهد المتوسط، وذلك في عدد من القرى والمناطق ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

وذكرت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء المناطق والقرى المتأثرة بفصل الكهرباء، خلال بيان، والتي تشمل قرى خليج بحري وأبو خشبة وخان الجني وتوابعها وأرض الجمعية والقني وتوابعها وبرمبال وجزء من منية المرشد والشاعر وتوابعها والبرانية وتوابعها بمركز مطوبس.

وأشارت الشركة إلى فصل الكهرباء - أيضًا - عن مجلس قروي العباسية والقرى التابعة و14و15و16و17و69 المنصور في مركز الحامول، الكراكات وتوابعها في مركز بيلا، صندلا وتوابعها ومنشة الشرقية والغربية ومحطة مياه الشرب في كفر الشيخ والبحيري ولاصيفر في مركز سيدي سالم.