علي جمعة: القرآن الكريم ترجم إلى 130 لغة حول العالم

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن هناك الكثير ممن يحفظون القرآن الكريم وهم لا يتحدثون اللغة العربية.

وأضاف ، علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن القرآن الكريم، ترجم إلى نحو 130 لغة ، وليس هناك واحد من المترجمين يحفظ القرآن بلغته.

وأشار إلى أن القرآن الكريم يستطيع حفظه الشخص الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وكانت هناك تجربة في ليبيا عن تعليم النساء العجائز لحفظ القرآن الكريم، فوجدنا مئات من النساء حفظن القرآن وهن لا يستطعن القراءة والكتابة.

وأكد علي جمعة، أن القرآن الكريم ، يحفظه الصغير والكبير، فهو كتاب أنزل من عند الله تعالى وهو الذي تكفل بحفظه.