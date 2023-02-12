إنقاذ حياة شاب توقف قلبه ثلاث مرات بالأقصر

تمكن فريق أطباء القلب والقسطرة التداخلية بمستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بالأقصر من إنقاذ حياة شاب توقف قلبه ثلاث مرات؛ لجلطة شديدة به، وبمجرد وصوله، فَعَّل الفريق خاصية القسطرة العاجلة الأولية ودعامة إنقاذ الحياة، والبدء في إجراء قسطرة القلبية له في خلال 3 دقائق من وصوله إلى المستشفى.

أجرى عملية القسطرة الدكتور محمد أحمد شاهين، استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية بطب الأزهر.

وبمشاركة فريق تمريض القسطرة محمد عبد الرحيم و محمد أحمد مبارك و محمد أحمد داوود.

وتضم مستشفى الأطفال التخصصي وحدة قسطرة قلبية مجهزة بأحداث الأجهزة الطبية، والتي تقدم خدمات قسطرة الطوارئ، والقسطرة التداخلية، ويمكن الحصول على خدمات الوحدة من خلال الطوارئ أو عيادة قلب الكبار بالمستشفى عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 15344 لحجز موعد للكشف.