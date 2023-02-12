عاجل
الصحف الكويتية اليوم| تحذير أممي من تضاعف حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا.. والاتحاد الأوروبي لـ دمشق: لا تسيسوا موضوع المساعدات.. وتصادم طائرة بحافلة في مطار لوس أنجلوس السفير الروسي: السعودية تبحث عن شركاء جدد بعد التهديدات الأمريكية بإعادة تقييم العلاقات سكان منشأة البكاري يطالبون المسئولين بتركيب الإنترلوك بالشوارع وإنشاء وحدة مطافي وسجل مدني لو مصروفك على الأد.. تقدر تشتري أحدث موبايل أندرويد بأقل من 4000 جنيه رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يلتقي سكان الحي السكني الثالث R3
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ حياة شاب توقف قلبه ثلاث مرات بالأقصر

صدى البلد

تمكن فريق أطباء القلب والقسطرة التداخلية بمستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بالأقصر من إنقاذ حياة شاب توقف قلبه ثلاث مرات؛ لجلطة شديدة به، وبمجرد وصوله، فَعَّل الفريق خاصية القسطرة العاجلة الأولية ودعامة إنقاذ الحياة، والبدء في إجراء قسطرة القلبية له في خلال 3 دقائق من وصوله إلى المستشفى.

 أجرى عملية القسطرة الدكتور محمد أحمد شاهين، استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية بطب الأزهر.

رئيس جامعة الأقصر يشارك في المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة مثمرة"

إيقاف أعمال وإزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف بمدينة القرنة في الأقصر

 وبمشاركة فريق تمريض القسطرة محمد عبد الرحيم و محمد أحمد مبارك و محمد أحمد داوود.

 وتضم مستشفى الأطفال التخصصي وحدة قسطرة قلبية مجهزة بأحداث الأجهزة الطبية، والتي تقدم خدمات قسطرة الطوارئ، والقسطرة التداخلية، ويمكن الحصول على خدمات الوحدة من خلال الطوارئ أو عيادة قلب الكبار بالمستشفى عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 15344 لحجز موعد للكشف.

 

الأقصر مستشفى الأطفال التخصصي مستشفي مستشفي الأطفال الأطفال التخصصى القسطرة التداخلية أمراض القلب والقسطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم فايق: هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك بعد لقاء سموحة

أزمة قيد لاعبي الزمالك.. اتحاد الكرة مهدد بالحبس والغرامة

ثلوج في هذه المناطق.. خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم

أسعار الذهب تتراجع أخيرا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بحاسب على حاجة معملتهاش.. رسالة غير متوقعة لقاتلة والدتها في بورسعيد | مفاجأة مدوية

مفاجأة .. 5 أشخاص فقط سيحضرون إعدام قاتل نيرة أشرف

عزة قتلت جوزها.. حرقت الشقة بعدما وضعت له السم في الطعام| قصة جريمة هزت الشرقية

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

بعد انتشارها لأول مرة بهذه الطريقة وتحذير الصحة العالمية.. أعراض إنفلونزا الطيور

أثارت دهشة رواد السوشيال ميديا|شاهد.. ظهور بقرة بـ 3 قرون ضخمة |فيديو

سعر رينو ميجان 2023 في مصر| صور

العتامنة تتشح بالسواد.. تشييع جثمان مُعلمة مشطا بحضور طلابها في سوهاج

ازاي يتعمل.. عفاف شعيب تهاجم مسلسل الإمام الشافعى

كان نفسه يشوف ابنه| أسرة محامي كرداسة تحضر جلسة محاكمة القاتل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد جدل ارتداء الحجاب.. مى الشريف في أحدث ظهور لها مع خالتها نورا

رد فعل غريب.. أول منشور لـ جون سينا بعد ظهوره بالملابس النسائية

قفلت التعليقات| شاهد.. ملابس رضوى الشربيني تثير الجدل بالسوشيال ميديا وتتصدر التريند

تؤدي للوفاة.. احذر هذه العلامة على البطاطس

فيديو

يهدد الكوكب خلال أيام.. كويكب ضخم يقترب من مدار الأرض | فيديوجراف

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

اﻟﻤﺰﻳﺪ